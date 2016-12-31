خطاب «أبو مازن» الليلة.. ماذا يمكن أن يقول

رؤية

إن حالة خطابات أبو مازن المتشابهة إنما توفر لنا الفرصة بشأن استنتاج المحاور التى سيطرحها فى كلمته بالذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة حركة فتح، فالرجل إنما يعيد هيكلة خطاباته مع بعض الإضافات التى تستدعيها الظروف السياسية القائمة، دونما المضى قدماً نحو تنفيذ الطرح الذى يقدمه.

حيث من المتوقع ألا يغيب عن خطابه التعريف بتاريخ حركة فتح، ولن ينسى أن يتحصل على جزء من شعبيته باستدعاء سيرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، والاعتزاز بقيمة الشهداء.

المتابع لخطابات أبو مازن مؤخراً إنما سيجده يشدد على فكرة استقلال القرار الوطنى، وهى الفكرة التى أثارها فى مؤتمر فتح الأخير ، حيث سيستغل أبو مازن أمر انتخابه رئيساً لفتح مجدداً باعتباره انتصاراً للحركة الوطنية والتأكيد على ثقة الفلسطينين فى قيادة الحركة الحالية، وهى الإشارة الضمنية التى حتماً لن يخلو منها الخطاب.

وكالعادة، أثناء وبعد كل فترة انتخابية تمر بها فتح، فإن الدعوات ترتفع بشأن دعوة الفصائل الى الاتحاد سوياً من أجل العمل على تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطينى، حيث لن يتوانى أبو مازن عن التأكيد على مساعيه المستمره نحو تشكيل جسد وطنى واحد، إلا أنه وحتى الأن لا توجد مؤشرات بشأن هل سيكون أبو مازن قادر على ذلك أم لا.

قرار مجلس الأمن الأخير بشأن منع الاستيطان سيكون حاضراً بشدة ضمن خطاب أبو مازن، فأبو مازن يرى أن القرار قد تم إقراره فى عهده وسيضاف الى سيرته.

باعتبار القضية الفلسطينية ملعباً مفتوحاً للجميع، فإن أبو مازن لن يكون من السهل عليه الحديث عن طرف دولى دون الأخر، لذلك سيكون من المحتم على الرجل أن يوجه نداء الشكر لكل الأطراف الدولية الرئيسية وإبداء حسن النوايا، لذا من المتوقع أن تكون موسكو وواشنطن وإدارتها الحالية والقادمة حاضرة ضمن سطور خطاب أبو مازن.

هذا هو الحال، حيث من السهل التنبؤ بأطروحات أبو مازن، إلا أن أحداً لا يمكنه أن يجزم بشأن إمكانية القدرة على تحقيق الوعود والنقاط التى ترد فى خطاباته.