خطوات طريقك للنجاح في 2017

كتب هالة عبدالرحمن

خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد زيرو، بدأ عام 2017 بأحلام جديدة وآمال عريضة بالنجاح في تحقيق ما أفسدته 2016 ، والنجاح في العمل والحياة الخاصة أمر ممكن وفي متناول الجميع إذا ما أحسنوا تطبيق أساليب وخطوات النجاح الذي يبدأ وينطلق من الداخل إلى الخارج.

من منا لا يعلم الدكتور إبراهيم الفقي فهو واحد من أفضل وراد علم التنمية البشرية في العالم أجمع، تدرب علي يدة أكثر من 600 ألف شخص فى جميع دول العالم، وقد ألقي محاضرات باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وله العديد من أفضل الكتب والمؤلفات والشرائط والبرامج التليفزيونية فى مجال التنمية البشرية، هذه قصة الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله التي يعرفها الجميع، ولكن هل خطر علي بالك يوماً ماوراء هذا النجاح المبهر والعظيم .

كان وراء نجاح الدكتور إبراهيم الفقي الكثير من الصبر والإصرار والعزيمة، بدأ الدكتور إبرهيم حياته لا يمتلك أي شئ، وكان يعمل في أقل وأصعب الوظائف، حيث عمل غاسل أطباق وحارس ليلي في أحد الفنادق، وظل يتدرج في الوظائف حتى أصبح من أكبر مديري الفنادق في دولة كندا، وأسس مجالة الخاص وعمله الخاص وأصبح أفضل وأشهر محاضر في علم التنمية البشرية على مستوى العالم العربي.

ويقول الفقي في كتابه “المفاتيح العشرة للنجاح” إن للنجاح مفاتيح:

أولها : كن واثقاً من تأكيداتك واربط شعورك بكل حواسك وكن واثقاً وقوياً وأنت تقول أنا قوي ولا تقلها بضعف أو باحتمال ربما انا قوي بل قلها أنا قوي بقوة مربوطة بأحاسيسك.

ثانيهما :الــــطـاقــــــــة، فعندما تكون على درجة مرتفعة من الحماس تكون طاقتك عالية، ولكنك في احتياج إلى شئ بجانب الدوافع لتوليد كمية كبيرة من الطاقة، لذلك تجنب مصاحبة الأشخاص الذين يطلق عليهم لصوص الطاقة…تجنب العادات السلبية مثل التدخين والقهوة و الخمور…صاحب الإيجابيين ذوي الطاقة العالية…اذهب لفراشك قبل نصف ساعة واسيقظ قبل نصف ساعة .

المفتاح الثالث : المــــــــهــــــارة

هناك من يقول أنه لا يوجد صلة بين النجاح و المعرفة أو المهارة فهي فقط مسألة حظ.

قال المحاضر العالمي و الكاتب الأمريكي جيم رون “وجود المعرفة أو انعدامها يمكن أن يشكل مصرينا”

وقال فرنسيس بيكون ” المعرفة هي قوة في حد ذاتها”، لذلك فإن المعرفة هي قوة ، وبمقدار المعرفة التي لديك ستكون مبدعاً ولديك فرص أكثر لتصبح سعيداً وناجحاً.

والمفتاح الرابع :التصور

ويرى بعض الناس الأشياء كما هي ويتساءلون لماذا ؟…أما أنا فأتخيل الأشياء التي لم تحدث وأقول لما لا ؟؟؟ ” قالها جورج برنادشو، فإنجازات و احرازات اليوم هي تخيلات و أحلام الأمس.

ويقول جورج برنادشو ” التخيل هو بداية الابتكار”، أما ألبرت اينشتين ” التخيل أهم من المعرفة”، ويرى فرانسيس بيكون أن “التخيل يشكل العالم “.

المفتاح الخامس :الفعل “المعرفة وحدها لا تكفي لا بد أن يصاحبها التطبيق..و الاستعداد وحده لا يكفي فلا بد من العمل” جوته

وأخبرنا الدكتور ابراهيم الفقي أن والده كان دائما يقول له” الحكمة أن تعرف ما الذي تفعله والمهارة أن تعرف كيف تفعله و النجاح هو أن تفعله”.

والآن إليك هذه الطريقة للوصول إلى التنفيذ السليم :

1- اكتب 3 أهداف تريد تحقيقهم.

2- ضع خطة لكل واحدة من هذه الأهداف.

3-كون إحساساً بالضرورة والسرعة.

4- ابدأ حالاً في التنفيذ.

5- أكد لنفسك يومياً أنك قادر على تحقيق أهدافك.

6- استعمل قاعدة “10 سنتيمترات” ، تصرف فوراً وتقدم على الأقل لمسافة 10 سنتميترات تجاه هدفك كل يوم .

7- تصرف وكأنك قد نجحت فعلاً.

8- لا تقارن نفسك بأي شخص آخر ، ولكن قارن نفسك بما كنت فيه من قبل وما الذي ستكون عليه في المستقبل .

9- ركز على النتائج وليس الخطوات ، وتصرف الآن.

ودائمًا تكون الصلاة والقرب من الله سر من أسرار النجاح في حياة أي شخص، فعندما سئل أحمد الشقيري عن سر نجاحة أجاب: التطوير والتطوير والتطوير المستمر وعدم السكوت علي الحال، وإنما السعر المتواصل للأفضل سواء على المستوي الشخصي أو على مستوى المشاريع التي يديرها الشخص .

وقد وصف أحمد الشقيري نقطة التحول الأولي في حياته وهى الصلاة، فكانت السجدة الأولى له وهو في عمر 21 عاماً، وبعدها نقطة الإقلاع عن التدخين التي استغرقت منه في تنفيذها ست سنوات.

ولا يعني تنفيذ كله الخطوات السابقة أنه قد تنجح في الوصول لما تطمح إليه، فيتطلب الأمر المثابرة والمحاولة مرة واثنان ومائة، وهو ما جزمه أحمد الشقيري أن هناك العديد من العقبات في بداية حياته، حتي وصل إلى النجاح الحقيقي ورسم قصة نجاح لامعة ومبهرة، وبعض هذه الصعوبات كانت سببًا رئيسيًا في بداية برنامج خواطر والذي كان من أهم نقاط التحول في حياة أحمد الشقيري العملية .

وفى بداية البرنامج رفضت قناة «إم بي سي» تقديم جزء جديد منه وتحججت بضيق الوقت والتكاليف العالية للبرنامج بخاصة أنه يحتاج إلى معدات تصوير وكادر تصوير، فأوشك الشقيري أن يتراجع عن فكرته، حتى جاءه اتصال في نفس اليوم من صديق له يبلغه بمجيئه إلى السعودية ومعه طاقم تصوير كامل وهو على استعداد لتصوير حلقة تجربيبة، وبالفعل تم تصوير الحلقة الخاصة بتنظيف حمامات المساجد، ولم تأت الموافقة إلا قبل شهرين فقط من حلول شهر رمضان، إلا أن عزيمة وإصرار أحمد الشقيري دفعته إلى تصوير الجزء الأول من البرنامج في أسبوع واحد فقط، ويري الشقيري أنه لولا مرورة بهذه العقبات لما ولد برنامج خواطر ولبقي مجرد ذكرى وأفكار على ورق.