خفر السواحل الإيطالي ينقذ 1300 مهاجر على سواحل ليبيا

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طرابلس – قال خفر السواحل الإيطالي “إن أكثر من 1300 مهاجر أنقذوا في 13 عملية منفصلة في البحر المتوسط الجمعة، مما يرفع عدد الذين انتشلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى أكثر من 2600 شخص”.



وجاء في بيان أن سفناً تابعة لخفر السواحل الإيطالي وسلاحي البحرية الإيطالي والبريطاني وسفناً تجارية وأخرى تشغلها منظمات غير حكومية أنقذت المهاجرين الذين كانوا على متن 13 سفينة في وسط البحر المتوسط.

وأنقذ 1300 آخرون الأربعاء الماضي.

والرحلة من ليبيا عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا هي حالياً الطريق الرئيسي للمهاجرين إلى أوروبا.

وقام عدد قياسي بلغ 181 ألفاً بهذه الرحلة العام الماضي معظمهم في قوارب متداعية يديرها مهربو البشر.

وفي أحدث تحرك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا دشنت إيطاليا صندوقاً جديداً يوم الأربعاء لمساعدة الدول الأفريقية على السيطرة على حدودها.

(وكالات)