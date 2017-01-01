خفض إنتاج آيفون بنسبة 10%

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كشفت تقارير صحفية حديثة عن نية شركة “أبل” تخفيض حجم ما تنتجه من هاتفها الذكي «آيفون7» بسبب تراجع مبيعاته عالميا.

وأكد موقع «نيكاي»، استنادا على معلومات من إحدى الشركات الموردة، أن أبل ستخفض إنتاج هواتف “آيفون” بنسبة 10%، مع التركيز بشكل أكبر على هاتفي «آيفون7» و «آيفون7 بلس».

ووفقا للموقع فإن أبل تحاول بهذا الخفض تجنب مشكلة مماثلة وقعت مع الهاتف السابق «آيفون 6 إس»، مع تكدس الكميات التي أنتجتها من الهاتف، بسبب تراجع المبيعات في الربع الأول من 2016.

ووفقا لبيانات المصدر الخاص بموقع «نيكاي» فإن خفض الإنتاج سيبدأ في الربع الأول من 2017،حسبما ذكرت «سكاي نيوز».

وبحسب آراء محللين فإن أبل لم تتمكن من تحقيق استفادة كبيرة من تعثر منافستها سامسونغ، وتحديدا المشكلات التي واجهتها مع هاتف غالاكسي نوت 7، حيث لم يحقق هاتف «آيفون 7» المبيعات المتوقعة.