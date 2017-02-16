خليفة الغويل يعيد افتتاح مطار طرابلس جزئيا

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طرابلس – أعلن رئيس حكومة الانقاذ الليبية خليفة الغويل، عن خطط لإعادة فتح مطار طرابلس الذي أصيب بأضرار جسيمة خلال المعارك صيف 2014.

وتم ظهر اليوم الخميس إعادة افتتاح جزء من مطار طرابلس الدولي بعد تنفيذ بعض أعمال الصيانة، وأكدت مصادر مطلعة أن عملية الافتتاح أشرفت عليها حكومة الإنقاذ المناوئة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، حيث حضر الاحتفال الذي يتزامن مع الذكرى السادسة لانتفاضة 17 فبراير عدد من المسئولين بحكومة الإنقاذ التي يترأسها خليفة الغويل.

وأضافت المصادر ان المتحدث باسم العمليات الجوية مصراتة العقيد محمد قنونو، وصل للمطار على أول طائرة تحط بمدرجه. كما شارك في الاحتفال القيادي في عملية فجر ليبيا صلاح بادي

ويأتي إعلان الغويل الذي يرفض وفقا لـ«الفرنسية» الاعتراف بشرعية حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة، أثناء زيارة إلى المطار الواقع غرب العاصمة طرابلس.

وصرح الغويل للصحفيين لدى وصوله إلى المطار في قافلة من سيارات رباعية الدفع، أن المطار الذي تجري عمليات إصلاحه حالياً، سيفتتح “قريباً”.

وأكد الانتهاء من مشروع المطار في وقت قياسي رغم “السلطة الموازية”، مؤكداً أن الرحلات ستستأنف “قريباً”.

وأوكلت إلى شركة محلية أعمال إصلاح المطار، وتمكنت من إعادة بناء صالة كبار الزوار في المطار.

وطبقاً للشركة المحلية فإن العمل على إعادة بناء مبنى المطار الجديد وبرج المراقبة وموقف السيارات في المطار بدأ بالفعل.

وبدلاً من مطار طرابلس يتم استخدام مطار معيتيقة، وهو قاعدة عسكرية سابقة شرق العاصمة يقع تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني.

ويحظى الغويل بدعم من مجموعة من الكتائب العسكرية في طرابلس وقوات البنيان المرصوص.