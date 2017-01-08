رؤية

القاهرة- تنظم مؤسسة الشموع للثقافة والفنون، مساء الخميس المقبل، بعرض خمسين لوحة للملكة فريدة تُعرض للمرة الأولى على الجمهور، كانت قد تركتها الملكة عقب وفاتها عام 1988، ونجت من الضياع بعد المئة لوحة التي سُرقت منها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا فقدان العديد من لوحاتها في أماكن كثيرة من العالم، بسبب عدم استقرارها الحياتي.

وأشارت صديقتها الكاتبة الدكتورة لوتس عبد الكريم إلى الكثير الذي يخص الملكة فريدة كفنانة تشكيلية في كتابها “فريدة التاج والفن” الصادر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية ، والذي سيتم توقيعه ليلة الافتتاح بحضور ناشره محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والذي سيتحدث عن ظروف نشر الكتاب والصعوبات التي واجهته لنشر كتاب كهذا يقع في 500 صفحة من قطع كتب الفن الكبيرة، والذي يحاول أن يوثق لتجربة الملكة فريدة كفنانة.

كما سيتم افتتاح متحف الملكة فريدة الذي أسسته الدكتورة لوتس عبد الكريم ، والذي يضم عددا من مقتنياتها وأشيائها الخاصة ، وجواز سفرها وجواز سفر والدتها ، وصورا شخصية ، وتسجيلات سمعية وبصرية ، ولوحات للملكة وعددا من البورتريهات لها التي رسمها فنانون مصريون وعالميون منهم عبد العال ، محمد الطراوي، فريد فاضل، وعمرو الكفراوي وآخرون ، ويحتوي المتحف على مكتبة تضم الكتب التي صدرت عن الملكية بحيث تصل خلال النصف الأول من العام إلى 5 آلاف كتاب حول العائلة الملكية التي حكمت مصر ، باللغات العربية والأجنبية بحيث تكون مرجعا للباحثين والدارسين.