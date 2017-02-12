«داعش» تطالب عناصرها باغتيال مفتي سوريا وشيخ الأزهر والقرضاوي وعلماء آخرين

رؤية

بغداد – نشر تنظيم “داعش” الإرهابي، تسجيلاً مصورًا، دعا فيه عناصره إلى قتال من سمّاهم “أئمة الكفر” واغتيال عدد من علماء الدين المسلمين.

وأشار التسجيل المصوّر تحديدًا إلى شيخ الأزهر في مصر، الدكتور أحمد الطيب، ومفتي عام المملكة العربية السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إضافة إلى شخصيات وقامات دينية أخرى.

ومن الأسماء التي وردت في التسجيل المرئي، الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، والشيخ محمد حسان، والدكتور سلمان العودة، ومحمد العريفي، وعائض القرني، وعبد العزيز الفوزان، وراتب النابلسي، والشيخ العراقي، أحمد الكبيسي، ومفتي سوريا، أحمد حسون، بالإضافة إلى دعاة وشيوخ آخرين.

واستعرض الإصدار المرئي، أسماء عدد من العلماء في كلاً من (السعودية ومصر والعراق) بعد اتهامهم بالارتداد عن الإسلام وقاموا بتحريف معنى الجهاد.

وأرفق التنظيم في إصداره الذي حمل عنوان “عملاء لا علماء”، تسجيلات لمواقف سابقة لعدد من العلماء ضد تنظيم “داعش” المتطرف، حيث وصفهم بـ”علماء السوء” و”حمير العلم”، كما اتهم فتاواهم بأنها السبب في الحرب ضد التنظيم الإرهابي.

ووصف التنظيم قتل العلماء بأنه “خير كثير ونفع عظيم”، مطالبًا أعضائه بتنفيذ عمليات اغتيال ضدهم، متى تحيّنَ لهم ذلك عن طريق الذبح بالسكاكين لـ”تطهير الأرض منهم”، بحسب موقع “رأي اليوم”.