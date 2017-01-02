داعش يتقدم في شمال بيجي بالعراق

رؤية

بغداد – صرحت مصادر أمنية عراقية اليوم الإثنين، أن “عناصر تنظيم داعش شنوا هجوماً جديداً من محور الفتحة والسكريات شمال شرق مدينة بيجي (220 كم شمال بغداد)”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء «الألمانية».

وقال المصدر: إن “عناصر داعش أحرزوا تقدماً من جهة جبل مكحول والقوات تنسحب من مواقعها، والقصف بدأ يطال مصفى بيجي، وإن القوات العراقية شرعت بإرسال تعزيزات إلى محاور الهجوم، وأغلقت طريق بيجي – موصل بوجه حركة العجلات”.

وأضاف، أن “تنظيم داعش بدأ بإرسال تعزيزات من الحويحة جنوب غرب كركوك، إلى محاور القتال شمالي بيجي تضم مقاتلين وأسلحة وأعتدة”.

وكان تنظيم داعش هاجم اليوم نقاطاً للشرطة من محورين في طريق الشرقاط ومفرق الزوية (20 كم شمالي بيجي)، وتمكن من السيطرة على نقطتين للشرطة، واستولى على أسلحة متنوعة، وانسحبت معظم عناصر القوات الأمنية، بعد مقتل اثنين منهم وإصابة آخرين بجروح.