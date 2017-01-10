داعش يفجر جسرين في الموصل لإعاقة القوات العراقية

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بغداد – أعلنت خلية الإعلام الحربي، اليوم الثلاثاء، عن تفجير جسرين في مدينة الموصل من قبل تنظيم داعش، مشيرة إلى أن التنظيم يحاول منع القوات الأمنية من العبور إلى الساحل الأيمن من المدينة.

وقالت الخلية إن “داعش الإرهابي فجر اليوم، الجسر الخامس والجسر الحديدي بالموصل من جهة الساحل الأيمن”، وأضافت الخلية أن “ذلك جاء لمحاولة إعاقة عبور القوات الأمنية إلى الساحل الأيمن”، وفقا لموقع «24».

وتشهد محافظة نينوى منذ 17 أكتوبر2016 عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم داعش في يونيو 2014، وحققت القوات العراقية المشتركة تقدماً ملحوظاً أفضى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق، وسط تعهدات حكومية بالحفاظ على البنى التحتية وإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة.