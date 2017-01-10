داعش يفجر مباني حكومية بعد سرقة محتوياتها بالموصل

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بغداد – أفاد مصدر عسكري في قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، بأن عناصر تنظيم داعش قامت بتفجير مبان حكومية شمالي مدينة الموصل.

وقال العميد ذنون السبعاوي، إن “عناصر داعش أقدمت على تفجير مبنى دائرة قائممقامية الموصل ومبنى محافظة نينوى البديلة في منطقة الفيصلية شمالي الموصل بعد سرقة كافة محتوياتها قبل عملية التفجير وهروب عناصر داعش من منطقة الفيصلية”، وفقا لوكالة «الأنباء الألمانية».

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع تقدم القوات العراقية إلى محور الشمالي في الساحل الأيسر التي كانت مقرات للتنظيم.