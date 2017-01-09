داعش يفجر معمل لتكرير الغاز في ريف حمص الشرقي

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دمشق – أكدت مصادر فى وزارة النفط السورية أن صور تفخيخ معمل غاز حيان في ريف حمص الشرقي التى بثها تنظيم داعش ، أمس وهي صور من داخل المعمل، حسب ما نشرت «روسيا اليوم».

وقال مصدر “إن الصور الأولى لتفخيخ المعمل هى فعلا من داخل المعمل أما صور الانفجار البعيدة لم يتم التأكد منها”.

وأوضح المصدر أنه فى حال ثبت فعلا أن معمل غاز حيان تعرض للتفجير وفق الصور التى بثها تنظيم داعش، يكون بذلك قد دمر بعمل تخريبى أكبر منشأة اقتصادية فى سوريا منذ اندلاع الأزمة في مارس 2011.

من جهة أخرى قالت مصادر ميدانية فى القوات الحكومية السورية إن “أقرب نقطة للقوات السورية تبعد عن معمل غاز حيان حوالى 30 كيلومترا وإنهم لم يسمعوا صوت انفجار كبير فى منطقة حيان”.

وكان داعش أعلن الأحد، أنه دمر شركة حيان للغاز شرق حمص بشكل كامل بتفجير عدد كبير من العبوات الناسفة داخلها.

يذكر أن تشغيل المعمل بدأ بداية عام 2011 وينتج 3 ملايين متر مكعب من الغاز ونحو 180 طناً من الغاز المنزلى وبلغت تكلفته 290 مليون يورو.

وسبق لتنظيم داعش الإرهابى أن قام بعمليات مماثلة في سوريا، منها استهداف معمل الشاعر للغاز بريف حمص في يوليو العام الماضي.

(وكالات الأنباء)