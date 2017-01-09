داعش يقطع الماء عن 30 حياً في الساحل الأيسر للموصل

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بغداد – كشف عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، الإثنين، عن قيام تنظيم داعش بقطع الماء عن المناطق المحررة في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، فيما طالب وزارة البلديات والمالية بإطلاق موازنة المحافظة وتخصيص سيارات حوضية لنقل الماء الصالح للشرب للأحياء المتضررة.

وفق موقع السومرية نيوز، إن “تنظيم داعش الإرهابي أقدم على قطع الماء الصالح للشرب عن 30 حياً محرراً في الساحل الأيسر من مدينة الموصل”، مبيناً أن “هناك 10 فقط أحياء تصلها الماء بشكل متقطع”.

وأضاف العبار أن “مشاريع ضخ المياه التي تقع في منطقة الغابات وتغذي الساحل الأيسر ما زالت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي”، مشيراً إلى أن “التنظيم أقفل المضخات باتجاه الأحياء المحررة”.

وتابع أن “الموقع الثاني الذي ما زال يسيطر عليه في الساحل الأيمن يقع قرب كنيسة الحاوي، وهذه المشاريع تدفع المياه للساحلين الأيمن والأيسر”، لافتاً إلى أن “التنظيم أعطى أوامر لعناصره بقصف المناطق المحررة”.

وطالب العبار وزارة البلديات والمالية بـ”إطلاق موازنة المحافظة وتخصيص سيارات حوضية لنقل الماء الصالح للشرب لتلك الأحياء”، وفقا لـ«24».