داعش يقطع المياه عن مدينة حلب مجددًا

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دمشق – أعلنت مصادر رسمية، اليوم الأربعاء، أن تنظيم داعش قطع مجددًا إمدادات المياه عن مدينة حلب، شمالي سوريا بعد يوم واحد من عودتها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن محافظ حلب حسين دياب، قوله إن ضخ المياه انقطع بشكل كامل عن المدينة عقب 20 ساعة فقط من عودتها بعد شهر من الانقطاع التام.

وحمل المحافظ مسؤولية انقطاع المياه لتنظيم داعش، الذي يحظى بوجود في محافظة حلب، ويقاتل في الوقت الراهن قوات النظام والفصائل المسلحة في مختلف الجبهات بمدينة الباب، أبرز معقل له بهذه المنطقة.

وكانت محطة خفسة التي تضخ المياه لحلب قد عادت للعمل أمس الثلاثاء، عقب يومين من انتهاء فنيين من إصلاح الأعطال التي لحقت بها من قبل داعش أواخر ديسمبر الماضي.

يشار إلى أنه قد حدث انقطاع للمياه عن حلب عقب أيام قليلة من سيطرة قوات النظام السوري بشكل كامل عليها.