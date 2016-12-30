داعش يواجه الجيش العراقي في الموصل بالمفخخات

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الموصل – واجهت القوات العراقية سيارات مفخخة ومقاومة شرسة من مقاتلي داعش جنوبي الموصل، الجمعة، في اليوم الثاني من استئناف الحملة العسكرية لاستعادة المدينة بعد توقف دام أسابيع.

ونقلت “رويترز”، عن ضابط بقوات الشرطة الاتحادية التي انضمت إلى المعركة، الخميس، أن اشتباكات عنيفة تدور في ضاحية فلسطين بجنوب شرق المدينة، لكن القوات حققت تقدما في منطقتين أخريين وأبطلت مفعول عدد من السيارات الملغومة.

وقال ضابط آخر من وحدة من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية تقاتل إلى جانب الشرطة الاتحادية إن قواته تحقق تقدما في حي الانتصار على الرغم من اشتباكات عنيفة هناك.

وذكر ضباط آخرون أن قوات عراقية في شرقي وشمالي المدينة تطهر المناطق التي استعادت السيطرة عليها الخميس الماضي، قبل التقدم وإن الجيش يحاول قطع خطوط الإمداد إلى بلدة تل كيف شمالي الموصل.

ومنذ بداية العملية قبل عشرة أسابيع استعادت القوات المدعومة من الولايات المتحدة 25 في المائة من آخر معقل رئيسي للمتشددين في العراق في أكبر معركة برية هناك منذ الغزو الأميركي الذي أطاح بصدام حسين في 2003.