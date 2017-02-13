دبي تستعد لإطلاق أول مركبة جوية ذاتية القيادة في العالم

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دبي – أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي عزمها إطلاق أول مركبة جوية ذاتية القيادة في العالم قادرة على حمل إنسان.

وقالت الهيئة، خلال جلسة بالقمة العالمية للحكومات، اليوم الاثنين، إن الطائرة سوف تنطلق في سماء مدينة دبي، في شهر يوليو المقبل، بحسب «العربية.نت»

وزُودت المركبة الجوية بشاشة لمس أمام مقعد الراكب، تحتوي على خريطة تتضمن كل الوجهات على شكل نقاط، والمسارات المعدة مسبقاً للمركبة، ويختار الراكب الوجهة التي يريد الوصول إليها، وبعد ذلك يبدأ التشغيل الآلي للمركبة والانطلاق والتحليق، ثم الهبوط في المكان المحدد، ويكون التحكم ومراقبة أداء عمل المركبة من خلال مركز تحكم أرضي.

وقال مطر الطاير المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات إن التشغيل التجريبي لأول مركبة جوية ذاتية القيادة قادرة على حمل إنسان يأتي ضمن خطط دبي لتحولها إلى المدينة الأذكى عالمياً.

وأضاف: “تهدف حكومة دبي لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030”.

وتابع: “المركبة الجوية المعروضة في القمة العالمية للحكومات ليست نموذجاً فقط، فقد قمنا بتجربة المركبة والتحليق بها في سماء دبي”.