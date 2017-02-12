دبي لصناعات الطيران: تسليم طائرة بوينج لمصر للطيران

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دبي – أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، عن تسليم أول طائرة من أصل 8 طائرات طراز بوينج ٧٣٧ -٨٠٠ أن جي Boeing 737-800NG إلى شركة مصر للطيران.

وأضافت دبي لصناعة الطائرات، في بيان صدر اليوم الأحد، أن عملية التسليم الأولى تأتي ضمن اتفاقية التمويل الموقعة بين مصر للطيران ودبي لصناعات الطيران، والتي تم الإعلان عنها فى أكتوبر 2016 وجرى تسليم الطائرة رقم (MSN 63799) في مركز التسليم التابع لبوينج في “سياتل”، ومن المقرر أن يتم تسليم الطائرات السبع المتبقية في وقت لاحق من العام الحالي، بحسب موقع “اليوم السابع”.

يذكر أن دبي لصناعات الطيران، هي شركة عالمية تتخذ من دبي مقرًا لها، وكانت شركة مصر للطيران قد فضلت التعاقد لشراء هذه الطائرات بنظام التمويل التأجيري، وهو يتيح لمصر تأجير الطائرات لمدة ١٢عامًا، وهي فترة العمر الافتراضي للطائرات الثماني ثم تعود ملكيتها مرة أخرى لشركة دبي لصناعة الطائرات، والمعروف أن التمويل التأجيرى يقلل كثيرًا من سعر استغلال الطائرة، كما أنه يتيح الفرصة لمؤجر الطائرة امتلاكها في نهاية المدة المتفق عليها بسعر تنافسي.