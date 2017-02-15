دحلان: حل الدولتين لن يأتي إلا بمزيد من الصمود

رؤية

القدس المحتلة – أكد السياسي الفلسطيني محمد دحلان على أهمية دور الشباب الفلسطيني في الشراكة السياسية، وأن رؤيته ترتكز على أسس ثلاث، المقاومة والحل السياسي والشراكة السياسية.

وفي عرضه للجدل حول حل الدولتين قال دحلان إننا «نمتلك الوسائل التي ستمكننا في المستقبل من تسخير المقاومة بكل أشكالها المبدعة لاجبار إسرائيل إحترام حقوق الشهب الفلسطيني».

كما أكد «دحلان»، في كلمته الذي ألقاها اليوم في مؤتمر الشباب الأول، أن حل الدولتين لن يأتي إلا بمزيد من الصمود وتحشيد إمكانيات وطاقات الشعب الفلسطيني، وليس بالإستكانة والذل والعار، فالإحتلال لا يسمع من ذليل، حسبما نقلت «المصري اليوم».

وأكد “دحلان” على أهمية الدور الحقيقي والفاعل للشباب، حيث قال «من لا يستطيع أن يبني مجتمع متعلماً، لا يستطيع أن ينتزع الإستقلال من براثن الإحتلال، من لا يستطيع أن ينجز شباباً قادرين على صنع المستقبل مثلكم، لا يستطيع أن يقنعنا أنه سيجلب لنا القدس أو إستقلال».