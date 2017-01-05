دعوة السيسي إلى المشاركة في القمة العربية تتصدر الصحف المصرية

إعداد – سهام عيد

القاهرة – سلطت الصحف المصرية الصادرة صباح، اليوم الخميس، الضوء على عدد من الأخبار الهامة ومن أبرزها دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المشاركة في القمة العربية بالأردن، وموافقة الحكومة على مشروع قانون الإفلاس.

وجاءت الأخبار على النحو التالي:

الأهرام

دعوة السيسى إلى المشاركة في القمة العربية بالأردن

الرئيس يؤكد ضرورة استعادة دور وفاعلية الدولة الوطنية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطورات المشهد العربي والإقليمي خلال السنوات الماضية أكدت أهمية دعم مفهوم الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول على أراضيها، وضرورة بناء المؤسسات الوطنية بما يمكنها من القيام بدورها في الحفاظ على مقدرات الشعوب العربية.

وأوضح ـ خلال استقباله أمس ناصر جودة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية ـ أن استعادة دور وفاعلية الدولة الوطنية تحتل أهمية خاصة في ضوء تنامى ظاهرة الإرهاب في المنطقة، وامتدادها لتشمل جميع أنحاء العالم.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الرئيس شدد في هذا الصدد على ضرورة التعامل الشامل مع هذه الظاهرة على المستوى العربي والإقليمي والدولي، بحيث يمكن للمنطقة التركيز على دفع جهود التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات مواطنيها نحو مستقبل مزدهر.

رئيس الوزراء: المرحلة المقبلة تحتاج لتكاتف الجميع

الحكومة تضاعف التسهيلات الائتمانية إلى ١٦ مليار جنيه لشراء السلع الغذائية الأساسية

أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى جهد كبير ومصر لديها مشروعات كبيرة وتحديات ضخمة.

وكشف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء امس ان المرحلة المقبلة ستكون صعبة وتحتاج تكاتف الجميع ، وقال رئيس الوزراء ردا على سؤال حول احتمال تخطى الدين العام اربعة تريليونات جنيه ان الدين العام لم يتخط هذا الرقم وان تلك الارقام غير صحيحة . وحول احتمال اجراء تعديل وزاري، قال رئيس الوزراء ان كل شئ وارد طبقا للاداء.

وحول اسعار توريد طن قصب السكر، قال رئيس الوزراء ان الحكومة حددت فى اجتماعها امس ان يكون سعر توريد طن قصب السكر ٦٢٠ جنيها مما يترتب عليه ان سعر كيلو السكر سيصل الى ثمانية جنيهات. وكشف عن ان زيادة سعر التوريد وصلت الى ٥٥٪. وجاء ذلك وسط اعتراضات من نواب الصعيد الذين طالبوا ان يصل الى ٧٠٠ جنيه سعر توريد طن قصب السكر.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على ربط سعر القمح بالسعر العالمى. كما اشار الى ان موافقة الحكومة على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الافلاس ياتى ضمن حزمة تشريعية تسعى الحكومة لاقرارها لتحسين مناخ الاستثمار .

خلال مناقشة عدد من البيانات العاجلة

النواب يتهمون الحكومة بالفشل في رقابة الأسواق وضبط الأسعار.. العجاتي: ارفض إهانة الحكومة ووصفها بـ «الفاشلة»

في ثانية جلساته على التوالي شن أعضاء مجلس النواب هجوما عنيفا على الحكومة بسبب استمرار زيادة الأسعار وغياب رقابة على الأسواق ونقص السلع التموينية والتلاعب فى بطاقات التموين، ووصف عدد من النواب الحكومة «بالفاشلة» بسبب ذلك التراجع في أدائها، وهو الأمر الذى رفضه المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ،وأكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ردا على ثورة النواب أن هناك اجراءات برلمانية لمساءلة الحكومة بداية من تقديم الاستجواب قبل البدء فى إجراءات سحب الثقة منها .

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس عددا من البيانات العاجلة المقدمة لرئيس مجلس الوزراء حول زيادة أسعار السلع وغياب الرقابة على الأسواق ، و مشكلة غرامات زراعة الأرز و نقص الأسمدة الزراعية حيث طالب النائب سيد سليم بإقالة الحكومة وسحب الثقة منها واصفا الحكومة بالفاشلة مضيفا أنها فشلت فى كل المجالات ، ورد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بأن هناك احتراما للمجلس و نوابه وطالب بحذف كلمة فاشلة من المضبطة مؤكدا أن فيها إهانة للحكومة، وأشار النائب محمود خميس الى ضرورة عدم اهانة السلطة التنفيذية .

الدكتور خالد فهمي وزير البيئة لـ«الأهرام»

2.3 مليار جنيه سنويا لجمع القمامة و3.3 مليار تكلفة تدويرها

كشف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، في حوار لـ «الأهرام» أن الدولة تنفق 2.3 مليار جنيه فى السنة على جمع القمامة، ولاكتمال منظومة تصنيع القمامة والتخلص منها وجدنا أننا نحتاج 3 مليارات و300 مليون جنيه أى بفارق مليار جنيه تشمل عملية الجمع والنقل والتدوير،

سواء بالاستفادة منها فى صناعة السماد العضوي، أو وقود والباقى يتم دفنه فى مدافن صحية بعيدة عن الكتل السكنية. وأضاف أنه بعد الدراسة وجدنا أن 80% من هذه المبالغ يذهب لأجور ومرتبات العاملين فى المنظومة، فطلبنا من مجلس الوزراء أن يتم وضع تمويل إضافى من المحافظات بجانب التمويل الأساسى لتفعيل برنامج التدوير الذى تم تقديمه، الذى وافق مجلس الوزراء على اقتراح البيئة ووجه بتحصيل المبالغ داخل الوزارة، إلا أنني رفضت تحصيل أى مبالغ داخل الوزارة، ووجهت بأن يقتصر دور وزارة البيئة على الموافقة فقط، بشرط أن يقوم كل محافظ بتقديم احتياجاته العاجلة ومشكلاته المتعلقة بالقمامة، ونحن نقوم حاليًا بعمل تعديل لتشريع النظافة للقضاء على الأزمة.

الجمهورية

وزير الخارجية الأردني.. يسلم الرئيس خطاباً رسميًا من الملك عبدالله الثاني:

دعوة السيسي .. للمشاركة في القمة العربية

الرئيس: المشهد الإقليمي يتطلب مساندة الدولة الوطنية واحترام السيادة

التخلص من الإرهاب ضروري ..للتركيز علي التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس ناصر جودة. نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني. وذلك بحضور سامح شكري. وزير الخارجية.

صرح السفير علاء يوسف. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير ناصر جودة نقل تحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للرئيس. وسلمه خطاب الدعوة الموجه من جلالة الملك للمشاركة في القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الأردن في مارس المقبل.. كما عرض ناصر جودة خلال اللقاء رؤية الأردن للموضوعات المنتظر تناولها خلال القمة المقبلة. وسُبل التعامل معها. بحيث يتم الخروج بنتائج تدعم الأمن القومي العربي وتحافظ علي مصالح الدول العربية. منوهاً إلي اتفاق رؤية البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته للعاهل الأردني. وتقديره لدعوة جلالته لحضور القمة. مشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين. معرباً عن ثقته في قدرة الأردن علي الاضطلاع بدورها في رئاسة القمة المقبلة بنجاح. كما أشار الرئيس السيسي إلي أن تطورات المشهد العربي والإقليمي خلال السنوات الماضية أكدت أهمية دعم مفهوم الدولة الوطنية. واحترام سيادة الدول علي أراضيها. وضرورة بناء المؤسسات الوطنية بما يمكنها من القيام بدورها في الحفاظ علي مقدرات الشعوب العربية.

الدستور ترك الباب مفتوحاً.. و”النواب” سيبدأ جلسات الاستماع

المحافظ.. بين “نار” الانتخاب و”جنة” التعيين

محمد عبدالظاهر: القانون يناقض نفسه.. ولا يجوز أن يكون المحافظ “منتخباً” ويراقبه مجلس “منتخب”

سيطرت قضية انتخاب المحافظ علي جلسات الاستماع في مجلس النواب وانقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين لهذا المقترح الذي لم يحسمه الدستور الذي نص علي اختيار المحافظ بالتعيين أو الانتخاب في أخطر المناصب التنفيذية.

أكد المؤيدون أنها تأكيد لممارسة الديمقراطية بعد نجاح التجربة في الدول المتقدمة بينما حذر المعارضون من سيطرة المال السياسي علي هذا المنصب الرفيع أو تسلل عناصر الجماعات الإرهابية إليه “الجمهورية الأسبوعي” واجه المحافظين وخبراء المحليات حول هذه القضية الشائكة.

* محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية السابق قال إن أغلب المتحدثين يتكلمون عن الإدارة المحلية دون تعمق أو دراسة وبوصفي عملت في المحليات علي مدار 20 عاماً في مختلف المراكز القيادية هذه القضايا تعمل في إطار نظام وليس اختراعاً جديداً وليست حقل تجارب خاصة أن الدستور نص في 10 مواد للمجالس المحلية ومادة واحدة للمحافظ بالانتخاب أو التعيين.

استعرض النظم في دوله العالم المتقدم تكون الإدارة لشخص والتوقيع لآخر ففي فرنسا المنتخب يدير وهو العمدة وله كل الصلاحيات في الإدارة ويوجد بجانبه المحافظ المعين فلا يجوز أن يكون الاثنان معينين أو منتخبين وفي أمريكا النظام الفيدرالي فالعمدة مثل رئيس الجمهورية بينما في مصر الحكومة مركزية بشدة فالمحافظ المعين يدير المجلس التنفيذي والمحلي يراقب بوصفه منتخباً ولا توجد لدينا رفاهية انتخاب المحافظ.

النائب اللواء تامر الشهاوي في حوار شامل مع “الجمهورية الأسبوعي”:

هزيمة الإخوان نهائية .. وإستسلام الجماعة قريب جداً

التنظيم الدولي يستفيد بعلاقاته مع أجهزة المخابرات الأجنبية.. وقطر مواليد ..71 وأصغر من وضعها في الحسابات

إسلام بحيري كان يجب أن يكون مجتهداً في الكرة أو الغناء والموسيقي.. وليس في الدين

قدمت مشروع قانون لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.. لمواجهة التحريض ضد الدولة

أكد اللواء تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. الملقب بـ”صقر المخابرات” وسفير النوايا الحسنة لدي جامعة الدول العربية أن مصر تخطو خطوات جيدة وثابتة نحو مكافحة الارهاب منذ إزاحة نظام الاخوان وحتي الآن. لافتاً إلي حدوث تطور نوعي في العمليات الارهابية الأخيرة.

وشدد “الشهاوي” في حواره لـ”الجمهورية الاسبوعي” علي أن الجيش المصري أقدم جيوش الأرض ولديه مميزات نوعية ليست موجودة سوي في القوات المسلحة المصرية القادرة دائماً علي تحقيق المهام. لافتاً إلي أن 2011 سجلت نهاية الربيع العربي وليست بدايته كما يخطئ البعض وأن الاختبارات التي يضعنا الله سبحانه وتعالي فيها لاختبار صلابتنا وتماسكنا وقدرتنا علي العبور إلي لمستقبل بخطوات واضحة.

ونوه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن 80% من مشكلاتنا في جميع الملفات تتعلق بالوعي. مطالباً الحكومة بأن تشكل ما يعرف بـمجموعة الـ”هوم ورك” لمحاسبة كل مسئول يومياً عن أداء دوره تجاه البلد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

المصري اليوم

الحكومة تحرّر القمح وتربطه بالسعر العالمي

أعلن عصام فايد، وزير الزراعة، أمس، أن مجلس الوزراء قرر تحرير أسعار القمح وتوريده طبقاً للسعر العالمي الذي تشترى به هيئة السلع التموينية من الخارج، وهو السعر المعلن من خلال متوسط سعر صرف للدولار فى الشهرين السابقين على موعد التوريد، موضحاً أن ذلك يعني إمكانية وصول السعر إلى ٥٤٠ جنيهاً للإردب.

كانت لجنة الزراعة بمجلس النواب، أوصت في ديسمبر الماضي، برفع السعر من ٤٢٠ جنيهاً في الموسم الماضي، إلى ٦٥٠ جنيهاً فى الموسم القادم.

ووصف عمرو الحيني، رئيس شعبة المطاحن بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات، تحرير السعر بأنه أمر مناسب حالياً فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، متوقعاً ألا يقل السعر عن ٦٠٠ جنيه للإردب، بعد وصول السعر العالمى إلى ٣٥٠٠ جنيه للطن.

وقالت مصادر بوزارة الزراعة إن المواصفات الفنية للقمح المصري قريبة من مواصفات القمح الروسي والأوكراني.

وعلى صعيد أزمة توريد القصب، أعلن فايد أن مجلس الوزراء قرر رسمياً رفع السعر إلى ٦٢٠ جنيهاً للطن، وأكد ضبط التدفقات النقدية بين وزارة المالية، وشركات السكر الموردة لوزارة التموين، مشيراً إلى أنه سيتم سداد مستحقات المزارع بنسبة ٨٠% من المالية للشركات.

اليوم.. السيسي يطلق بدء تنفيذ «المثلث الذهبي»

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، ميناء سفاجا البحري، والأسطول الجنوبى باللواء الثاني ووحدات خاصة بخليج أبوسومة بسفاجا، يرافقه الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى وكبار رجال الدولة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن القوات المسلحة المصرية أصبح لديها أسطولان بحريان، هما الأسطول الشمالي والأسطول الجنوبي، حيث سيقوم الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتدشين الأسطول البحري الجنوبي.

وقالت المصادر إن القوات المسلحة جاهزة لحماية المياه الإقليمية والاقتصادية والسواحل المصرية على مدار الـ٢٤ ساعة، وإن القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لم تتوانَ في دعم القوات البحرية بمنظومة تسليح ودعم متطورة وفريدة، وما حدث في عملية التطوير خلال الفترة الماضية، هو إضافة وحدات بحرية جديدة بجانب الموجودة حالياً.

ومن أبرز قطع الأسطول الجنوبى، حاملتا المروحيات ميسترال «جمال عبدالناصر» و«أنور السادات»، والتي دخلت الخدمة فى الأسطول المصرى، بعد وصولها شواطئ إسكندرية، حيث يصل طولها ١٩٩ مترا، والعرض ٣٢ مترا، والسرعة ١٨.٥ عقدة، والغاطس ٦.٥ متر، وارتفاع السفنية ٥٨ مترا، ومدى الإبحار ٣٠ يوما بمدى ١٠٠٠٠ ميل، بسرعة ١٥ عقدة فى الساعة، ويمكنها البقاء بالبحر حتى ٧٠ يوماً باستخدام السرعات المحدودة، مع إمكانية تزويد الطائرات الهل المحمولة بالوقود لصالح تنفيذ المهام القتالية.

الحكومة توافق على مشروع «الإفلاس»: إلغاء الحبس

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون «إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس والصلح الواقي منه».

وقال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن المشروع استهدف إنشاء نظام وساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثرة عن الدفع أو المتوقفة عن الدفع على اللجوء إلى الوسيط.

وأضاف وزير العدل، في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، بحضور داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن المشروع استهدف تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس، بما يحقق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بشأن الإفلاس. وأشار إلى أن المشروع أنشأ إدارة الإفلاس للمحاكم الاقتصادية وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى، حيث أرسى المشروع جدولا لخبراء لجنة إعادة الهيكلة ليلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، يضم الشركات والمكاتب المتخصصة في إعادة الهيكلة.

وتابع أن المشروع استحدث نظام إعادة الهيكلة التي تتم مع نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي، عن طريق خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية وإعادة جدولة ديونه.

وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون نظم خطة لإعادة الهيكلة بموافقة التاجر والدائنين كما تبنى المشروع نظام الصلح الواقى وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس.