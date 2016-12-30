دعوة للسلام والحرية في أعمال الفنانة جميلة الأنصاري

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الدوحة – تحتضن المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، معرض “سلام” للفنانة جميلة الأنصاري، تتناول فيه موضع السلام من رؤيتها الفنية لما تعيشه المنطقة العربية بالخصوص من أحداث قاسية.

وقال المدير العام لكتارا خالد السليطي إن المعرض يأتي في إطار حملة كتارا “مطوعين الصعايب حلب” في إطار التضامن مع أهالي سكان المدينة السورية وما عانوه خاصة في الفترة الأخيرة من قصف وتجويع وتهجير جماعي.

وعلى المستوى الفني قال السليطي إن المعرض يؤكد تطور تجربة الفنانة جميلة الأنصاري ومدى قدرتها على تحقيق الإضافة للساحة الفنية المحلية والعربية وأيضًا العالمية، وفقا لـ«الجزيرة. نت».

من جانبها، قالت الفنانة جميلة الأنصاري إنها توجه من خلال معرضها الذي يضم 25 لوحة “دعوة للسلام والحرية وحماية الكرامة الإنسانية من الانتهاكات الوحشية”.

وعن التقنيات التي استخدمتها، توضح جميلة الأنصاري أن أعمالها تتراوح بين ما يعرف بالميكس ميديا والتركيب وهي بأحجام مختلفة.

وتعمدت الفنانة تكرار كلمة سلام في أغلب اللوحات لتأكيد أهمية قيمة السلام، وأشارت إلى أنها استقت صورها مما تتابعه من أخبار في الصحف والتلفزيونات ووسائل التواصل الاجتماعي وقدمتها بأسلوب فني.

يذكر أن جميلة الأنصاري شاركت في العديد من المعارض الجماعية والشخصية في قطر، وخارجها منها معرض فني مشترك في فرنسا سنة 2015، وفازت بجائزة ورشة سعاد الصباح الخليجية للإبداع الفني بدولة الكويت ٢٠١٦.