دماء «لمعي» تدق أبواب الساكتين عن تجديد الخطاب الديني في مصر

كتب – عاطف عبد اللطيف

القاهرة – حادث نحر مواطن مصري يدعى يوسف لمعي صاحب محمصة لبيع الخمور والمكسرات بمحافظة الإسكندرية، على يد آخر يدعى عادل سليمان، أثناء جلوسه أمام متجره بشارع خالد بن الوليد، الواقع في منطقة ميامي شرقي المدينة الساحلية والذي رصدته إحدى الكاميرات المثبة في الشارع.. جريمة قد تبدو عادية وتحدث في أي وقت رغم وحشيتها وبشاعتها، إلا أن حقيقتها ليست بالعادية، خاصة بعد أن أكد القاتل في تحقيقات النيابة أنه قتل مسيحيًا لقيامه ببيع الخمور وأنه سبق له أن طالبه بعدم بيعها مرات سابقة ولم يعره اهتمامًا فعاقبه بالقتل نحرًا بأن مرر سكينًا كبيرًا على رقبة الضحية مرتين ليتأكد من مقتله وعلى رؤوس الأشهاد وأقام عليه الحد الشرعي بحسب زعمه.

ولا شك أن الإقدام على إتيان الجاني الحادث البشع، كان باعثه التطرف الفكري وليس الخلاف المالي أو الشخصي بين الضحية والجاني كما ذهبت بعض وسائل الإعلام، ليرسم لوحة داعشية الفكر والتنفيذ، في مشهد يثير علامات الاستفهام عن أدوات الخطاب الديني الذي طالما طالب به الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي – مع اشتداد وطأة الضربات الإرهابية وانتشار خطر الفكر المتطرف والتكفيري بين الشباب-، إن تأخر آليات وأدوات الخطاب الديني عن التعاطي مع متغيرات العصر والمرحلة الحرجة التي تشهدها المنطقة والتحولات السياسية والأجندات التي تنفذها العديد من القوى المعادية للإسلام ومنطقة الشرق الأوسط ككل مستخدمة حماس الشباب ومستغلة الهوة الفكرية وجهل البعض بحقيقة وجوهر الدين الإسلامي الحنيف، بات يعزز الطلب على ضرورة الإسراع في تبني خطابًا دينيًا ينير العقول ويخرجها من ظلمات الجهل والتكفير، وألا ينصب إنسان ما نفسه حاكمًا أو مفتيًا يجيز ويحرم تصرفات وأفعال الآخرين.

إصرار وترصد

وقال أحمد شكري، أحد محامي أسرة المجني عليه يوسف لمعي، في الحادث، أن نيابة شرق الإسكندرية الكلية، انتهت من سماع شهود الواقعة، وهم: “بدوي” القهوجي و”طوني” نجل المجني عليه و”محمود عيد” زميله وناصيف لمعي شقيق المجني عليه، والذين تواجدوا في مسرح الجريمة وقت وقوعها، ووصفوا كيفية تنفيذها.

ولفت شكري، إلى أن أقوال الشهود تؤكد وجود “الاصرار والترصد” من قبل المتهم الذي أعد أداة الجريمة وراقب المجني عليه، وانتظر وصوله ثم باغته وأجهز عليه، وعندما حاول الفرار عاجله بضربة أخرى قاصدًا إزهاق روحه.

وأضاف شكري، أن النيابة أمرت بضم واقعة أخرى للقضية حيث حاول المتهم قتل سائق ميكروباص في نفس يوم وقوع الجريمة وقبلها بساعات.

جريمة أخرى

نيابة أول المنتزة بالإسكندرية أجرت تحقيقًا في واقعة الاعتداء على سائق ميكروباص مسيحي آخر يُدعى “أيوب”، بسبب مداعبة بعض سائقي الميكروباصات للمتهم وحديثهم عن المعزول محمد مرسي، وفشله في الحكم، وقالوا له “انت لسه مصدق مرسي واللي وراه”.

وأخبره “أيوب” بأن مرسي لن يعود، فقام بطعنه بالسكين، إلا أن العناية الإلهية أنقذته، حيث أصيب بجرح سطحي وأمرت النيابة بعرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان مدى اصابته، قبل أن يأمر المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف بضم المحضر إلى واقعة الذبح.

«داعشية» التنفيذ

وربط البعض بين طريقة تنفيذ الجريمة والسلاح المستخدم في تنفيذها، بطرق تنفيذ تنظيم “داعش” الإرهابي جرائمه والأسلحة التي يلجأ إليها التنظيم في ارتكاب العمليات الإرهابية، مؤكدين أن الفيديوهات ومشاهد العنف التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت هي السبب الرئيسي وراء وقوع هذه الحوادث، دون الإشارة إلى أن الشخص مجهول الهوية هو على صلة بأي تنظيم إرهابي أم لا.

دعوات ووعود

في 24 يوليو عام 2014، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوته الخاصة بتجديد الخطاب الديني، معتبرًا أن الدين الإسلامي به العديد من المفاهيم والمصطلحات الخاطئة التي تساعد الإرهاب على التوغل وممارسته عملياته التخريبية، مشيرًا إلى ضرورة توجيه دعوات كبيرة للقيام بثورة دينية للقضاء على ما أسماه بالإرهاب، كما طالب الرئيس السيسي بمحاربة «الأفكار المشوشة» والمغلوطة عن الدين الإسلامي، وقد عاد السيسي ليتحدث مجددًا عن دعوته بأهمية تصويب الخطاب الديني، عبر منصة جديدة هذه المرة بمركز الأزهر للمؤتمرات أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ليؤكد أهمية تنقية التراث بما يتناسب مع العصر، دون المساس بثوابت الدين، مطالبًا بإنشاء لجنة علمية لتطوير خطبة الجمعة بدلاً من الخطبة الموحدة.

2017.. عام التجديد

بعدها أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن عام 2017 سيكون عام تجديد الخطاب الديني، ونفس التعهد أخذه شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، وكذلك اللجنة الدينية بمجلس النواب من خلال العمل على إصدار قانون يقرر أن تكون الفتوى بتصريح رسمي، وأنفقت المؤسسات الدينية أكثر من 150 مليون جنيه على تطوير الخطاب الديني على مدار العامين الماضيين، من خلال تنظيم المؤتمرات واللقاءات دون نتائج عملية لتطوير الخطاب الديني، بالرغم من أن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب أصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة الفقه والاجتهاد، كما قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، تشكيل اللجنة العلمية لتطوير خطبة الجمعة.