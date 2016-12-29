«ديبي رينولدز» تفارق الحياة بعد ابنتها كاري فيشر بيومين

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لوس أنجلس – رحلت النجمة ديبى رينولدز، عن عالمنا عن عمر يناهز الـ84 عامًا، وذلك بعد يومين من وفاة ابنتها كارى فيشر نجمة فيلم حرب النجوم، بحسب موقع ديلي ميل.

ونقلت ديبى إلى المستشفى فى لوس أنجلوس فى حالة حرجة جدًا، وقالت لابنها تود فيشر إنها تريد أن تكون مع ابنتها كارى.

كارى فيشر رحلت عن عمر ناهز 60 عامًا، وكانت أصيبت بنوبة قلبية قبل أيام قليلة خلال رحلة على طائرة كانت متجهة من لندن إلى لوس أنجلوس، وتم الإسراع بنقلها وهى فى حالة حرجة إلى مستشفى بعد هبوط الطائرة.

ظهرت “فيشر” فى الثلاثية الأصلية لحرب النجوم، وفيلم “حرب النجوم: صحوة القوة” الذى صدر فى العام الماضى وقد كتبت 4 روايات و3 سير ذاتية، وكانت متزوجة من الموسيقار بول سايمون، وفى أحدث مذكراتها كشفت أنها وهاريسون فورد، الذى لعب دور هان سولو، كانا على علاقة غرامية أثناء تصوير فيلم “حرب النجوم” عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما، فيما كان عمره 33 عاما ومتزوجا ولديه طفلان، وكارى فيشر هى ابنة المغنى إيدى فيشر والممثلة ديبى رينولدز.