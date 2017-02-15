دي ميستورا: تغيير جدول أعمال جنيف سيفتح أبواب الجحيم

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دمشق – قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستافان دى ميستورا، اليوم الأربعاء، إن جدول أعمال محادثات السلام السورية، المقرر أن تبدأ فى جنيف، الأسبوع المقبل، سيلتزم بقرار لمجلس الأمن الدولى يهدف لإنهاء الصراع ولن يتم تغييره.

ووفقًا لـ«رويترز»، أضاف دي ميستورا، من روما، أن قرار الأمم المتحدة رقم 2254، استند إلى ثلاث نقاط رئيسية وهي وضع أسس الحكم، والاتفاق على دستور جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال المبعوث الأممي لدى سوريا، للصحفيين، “هذا هو جدول الأعمال، ولن نغيره، وإلا سنفتح أبواب الجحيم.”

وصدر القرار بالإجماع في ديسمبر 2015.