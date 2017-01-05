دي ميستورا يأمل أن تعزز محادثات أستانة الهدنة في سوريا

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نيويورك- قال ستافان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، اليوم الخميس، إن محادثات السلام التي يجري التحضير لعقدها في وقت لاحق هذا الشهر في أستانة عاصمة قازاخستان ينبغي أن يكون هدفها تعزيز وقف إطلاق النار والتمهيد لمفاوضات أوسع تدعمها الأمم المتحدة في فبراير.

وبحسب وكالة رويترز، قال يان إيجلاند مستشار دي ميستورا للشؤون الإنسانية إن تركيا وروسيا توسطتا في اتفاق وقف القتال في 30 ديسمبر وتعهدتا بالعمل من أجل فتح المجال أمام منظمات الإغاثة لتوصيل الإمدادات في أنحاء سوريا.

لكن إيجلاند عبر عن خيبة أمله من أنه على الرغم من أن وقف إطلاق النار “متماسك إلى حد بعيد” فقد مُنعت قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى خمسة من 21 موقعا هذا الشهر منها مواقع في ريف دمشق وحمص وحماة.