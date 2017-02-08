ذاكرة النار تغري بالهروب إلى عمق المدينة

رؤية- شيرين صبحي

اختارت القاهرة شعار “الشباب وثقافة المستقبل” عنوانا لدورتها الثامنة والأربعين من معرضها الدولي للكتاب، الذي يختتم فعالياته بعد غد الجمعة، وشاركت فيه 670 ناشرا من 35 دولة عربية وأجنبية.

جاءت فكرة “الشباب وثقافة المستقبل” من إحصاءات العام الماضي التي أوضحت أن 65 بالمئة من جمهور المعرض من الشباب تحت 35 عاما وهو ما دعا اللجنة العليا للمعرض لأن تركز بشكل كبير على أنشطة الشباب. كما يهتم المعرض اهتمام خاص بالأطفال من خلال إقامة جناح خاص يحتوي على إصدارات خاصة للأطفال وورش فنية وأدبية وعروضا ترفيهية وتعليمية إضافة للكتب المتخصصة.

حاول القائمون على المعرض أن يكون بمثابة كرنفال ثقافي، يضم كافة التنويعات الفنية والثقافية، لذلك شهد مشاركة عدة جهات للمرة الأولى، منها فرقة السيرك القومي، ومتحف قصر المنيل، حرصا على التواصل المجتمعي، وتشجيعا للمصريين على زيارة المتاحف.

أيضا تشارك دار الأوبرا لأول مرة، حيث تقدم مجموعة من الفعليات الفنية والثقافية، وتعرض مطبوعات وأسطوانات، وما يقرب من 50 كتابا عن المدونات وتاريخ الموسيقى وترجمات لأشهر الأوبرات العالمية، وكتب متخصصة فى الآلات الموسيقية الشرقية.

أما مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فقرر للمرة الأولى إيفاد لجنة للفتوى في معرض القاهرة الدولي للكتاب بهدف التواصل مع الزوار والإجابة علي فتواهم، كجزء من عمل لجان الفتوى المتحركة التي تعتبر خطوة جيدة لمواجهة فوضى الفتاوى والوصول إلى الناس في أماكن تواجدهم.

في تقليد جديد ومحاولة لكسر الروتين، قامت دار تويا للنشر، ببيع الكتب في مزاد علني، يبدأ المزاد بجنيه، وهو ما لقي اقبالًا كبيرًا خاصة من الشباب. وتعتبر الدار أن المزاد أفضل من الخصم. الفكرة تقوم ببساطة على طرح عناوين معينة من الإصدارات، ويبدأ المزاد بجنيه، ثم يتنافس الجمهور من أجل الحصول على الكتاب فيرتفع السعر تدريجيا حتى يبلغ حدا معقولا.

الهروب إلى عمق المدينة

منى تاجو سيدة سورية تابعت الأزمة التي بدأت في وطنها، حيث تصاعدت الأحداث واشتد العنف إلى درجة غير متوقعة، تفجير هنا، أشلاء هناك وصبغ الدم كل ما حولها، الزلازل تأتي وتذهب أما ما يمرون به فهو زلزال مستمر متصاعد لا يتوقف عن الدمار والوحشية والألم. في كتابها “جدي إلى أين.. قصة امرأة من حلب” تقول: “لم أهرب بعيدا بل هربت إلى عمق مدينتي، إلى القلعة استمد منها الثبات والرسوخ وأقاوم، شاركني هذا الهروب أحد الأصدقاء، مع قهوتنا نحكي ألمنا وخوفنا، وفي لحظة مشبعة بالألم اندفعت أصف ما أحس فتدفق الألم كلمات تبعها الدمع”.

في أجنحة دار النشر الليبية لازال الاحتفال بسقوط القذافي متمثلا في العديد من الإصدارات منها: “سقوط طاغية وقيام أمة.. قبعة القذافي” للصحفية أليكس كراوفورد، “أشخاص حول القذافي”، و”نهاية القذافي ثورة 17 فبراير.. يوميات وأسرار وشهادات” لعبد الرحمن شلقم، “ذاكرة النار.. يوميات ثورة فبراير المجيدة” لمحمد المفتي، “الثورة الليبية في الصحافة الفرنسية” لخالد محمد جهيمة، و”ليبيا التي لا نعرفها.. دراات في التاريخ والثقافة والمجتمع الأهلى” تأليف علي عبد اللطيف احميده.

في كتابها “تاكسي نحو بنغازي.. تابعت الثورة الليبية الأولى” تتناول الصحفية الفرنسية مارلي لوبرانو، شعور الليبيين خلال أيام الثورة الأولى وطموح الشباب الذين تحولوا إلى مقاتلين من أجل الحصول على حريتهم وتطبيق الديموقراطية التي يتوقون إليها، ولا تخفي الكاتبة إعجابها الشديد بهذه الروح، مصورة روح التضحية والحب بين أهالي المدن التي مرت بها.

يقدم الباحث تشارلز تريب في كتابه “السلطة والشعب: مسارات المقاومة في الشرق الأوسط”، الصادر عن الشبكة العربية للأبحاث، رؤية شاملة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتضمن أحداث الاحتلال والقمع والمقاومة السياسية. يعرض الكاتب لسلطتي الاحتلال العسكري وأنظمة الحكم المطلقة من جهة، وسلطة الشعب الذي يقاوم ويستنكر السلطة المطلقة من جهة أخرى.

غاب زخم ثورات الربيع العربي، التي تحولت في معظم الدول إلى شتاء طويل، لكنها ظهرت متفرقة على استحياء، في محاولة للبحث عما آلت إليه تلك الثورات، لكن هذا لم يمنع البروفيسور جيسون براونلي وآخرون من تقديم كتاب “اللعب بالنار.. مشروع توريث جمال الذي أسقط مبارك وكاد أن يحرق مصر (دراسات سياسية وملاحق توثيقية)”، ترجمة حمد العيسى، وهو عبارة عن دراسات متخصصة في جامعات الغرب تشرح عملية الفساد والاستبداد في فترة حكم مبارك وكيف ولماذا قامت الثورة المصرية، وجناية الإخوان على الثورة وتقاعسهم عن تنفيذ أهدافها وتآمرهم مع النظام القديم.

داعش وصراع الهوية

كان الصعود السريع والمفاجيء لتنظيم الدولة الإسلامية، ووحشيته المفرطة، وخطابه الإعلامي التخويفي المعتمد على عمق تأثير الصورة، هي العوامل التي قفزت بظاهرة هذا التنظيم إلى أعلى درجات الاهتمام، فتواصلت الدراسات ومنها “داعش والجماعات القتالية (دراسات عربية وغربية)” لمجموعة باحثين.

ورغم صورته الوحشية والدموية، استطاع أن يمتلك قوة جذب واستقطاب، وإذا كان تنظيم القاعدة الأم قد بنى شعبيته انطلاقا من مقارعة العدو البعيد المتمثل بالغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، فإن صراع الهويات وقتال العدو القريب المتمثل بالشيعة والحكومات العلمانية في المنطقة مثّل عاملا للاستقطاب الأساسي لدى داعش.. هذا ما يتناوله الدكتور فواز جرجس في كتابه “داعش إلى أين؟ جهاديو ما بعد القاعدة”.

لكن سفك الدماء لا يتوقف على “داعش” وحدها، بل هناك العديد من الجماعات التي نتعرف عليها في كتاب “الدين الدم والبارود: التوظيف الإستخباراتي للجماعات الإسلامية المسلحة في الشرق الأوسط”، تحرير دكتور نسيم بهلول.

أما الباحث محمد مختار قنديل، فيعرفنا على العقل السياسي للجماعات الجهادية في العالم، ويتناول تطور الحركة الجهادية، والنصوص الواردة في أدبياتهم، شارحا العلاقة المتداخلة بين الإسلام والعنف والسياسة، من خلال كتابه “الفكر الإسلامي الجهادي المعاصر”.

كل هذه الشرور التي تتخذ الدين ستارا لا تنفي موقف الإسلام الرافض للرؤى التسلطية التي تريد فرض وصايتها على الناس من أجل قهرهم واستعبادهم رغم أن الوحي لم يقبل حتى للأنبياء أن يكونوا وكلاء على الناس. وهذا ما نتعرف عليه من خلال كتاب “العقل السياسي الإسلامي.. الدين والسياسة بين الإسلام والليبرالية” للكاتب قاسم شعيب.

اللعب على المكشوف

حمل كتاب “أوضاع العالم 2017” الذي تصدره مؤسسة الفكر العربي سنويا، عنوان “من يحكم العالم؟”، إشراف الباحثان الفرنسيان برتران بادي ودومينيك فيدال، ترجمة نصير مروة، في محاولة لرصد القوى التي انتهى إليها حكم العالم، خاصة أن الدول لم تعد وحدها هي المسيطرة عليه. ويحدد الكتاب خمسة معالم يمكنها أن تولد السلطة هي؛ التقليد الذي يتواصل عبر الرقابة الاجتماعية والنظام الأبوي البطريركي، ثم المقدس والديني الذي يشكل امتدادا للأعراف والتقاليد، ويأتي في المركز الثالث الدولـة التي تحتكر ممارسة السلطة السياسية، وفي المركز الرابع يأتي الاقتصاد، وأخـيرا العولمة.

أما في منطقتنا العربية فلا تزال الولايات المتحدة هي صاحبة اليد الطولى، رغم المحاولات الروسية لاستعادة مكانتها القديمة، وقد وصف الكاتب الأمريكي دريفوس الأوضاع في منتصف القرن العشرين من زاوية واسعة؛ كان فيها العالم العربي، من المغرب إلى العراق، سجين عصر سياسي يتسم بالجمود؛ المغرب وتونس والجزائر مستعمرات فرنسية، أما الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وعُمان واليمن فكانت مستعمرات بريطانية. العراق والأردن والعربية السعودية أنظمة ملكية يحكمها ملوك نصبتهم لندن؛ وكانت مصر تحت حكم فاروق الآيل للسقوط هي المركز السياسي والاقتصادي للعالم العربية؛ وباستيلائه على السلطة أوقد ناصر الشعلة السياسية الطبقية في العالم العربي، وأصبح مصدر إلهام للعديد ممن ساروا على نهجه أحزابًا سياسية تتطلع للتحرير.. أما أوضاع اليوم فيتناولها فاروق القاضي في كتابه “راعي البقر خليفة القرصان.. اللعب على المكشوف”، الصادر عن دار العين.

ولكن ماذا بعد أن خلف ترامب رعاة البقر، هل سيصبح نازيا جديدا يخلف هتلر الذي أشعل الحرب العالمية الثانية، هل سيصبح فوهررا جديدا؟ هذا ما يجيب عنه كتاب “ترامب.. الفوهرر الجديد” والذي يرصد أوجه الشبه الواضحة بين خطابات ترامب وخطابات هتلر؛ من التكرار إلى التشهير إلى غياب التبرير المنطقي للآراء التي يطرحها.