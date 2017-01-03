ذا أتلانتك | إطلالة على العام المنصرم في أمريكا.. بين السياسة والدين

رؤية

ترجمة – شهاب ممدوح

المصدر – ذا أتلانتك

وضع السباق الرئاسي المثير للجدل الذي شهدته الولايات المتحدة, والذي أعاد تنظيم التحالفات السياسية هناك، قضية الدين في دائرة الاهتمام الوطني في عام 2016. اختار العديد من الناخبين المتدينين, والذين طالهم التهميش في ظل مشهد وطني متغير, أن يدعموا دونالد ترامب- وهو مرشح لا يكاد يجسد الأخلاق المسيحية, لكنه تعهد بأن “يجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”, أما الذين لم يرقهم خطاب ترامب المثير للجدل, فقد عارضوا ترشحه, ما أدى إلى حدوث انقسام داخل المجتمعات المتدينة. على مدار السنة الماضية, وتعمّق كتُاب صحيفة “أتلانتك” في تناول قضايا بارزة أخرى- بدءا من المعركة حول الحرية الدينية, وصولا إلى حالة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في البلد.

أحداث السنة التي تمت تغطيتها

حرية الاختيار: تصدرت مسألة الحرية الدينية النقاش الوطني عقب القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 2014 فيما عُرف بقضية ” Burwell v. Hobby Lobby”. في عام 2016, دفع هذا الحكم إلى المطالبة بإقرار تشريع يعطي للشركات, والمراحيض العامة, والكليات الدينية, الحق في الحد من الخدمات المقدمة لمجتمع (المثليات والمثليين وثنائيو الميول الجنسية والجنس الثالث). تابعت “إيما جرين” صحفية بجريدة اتلانتك، هذه القوانين عن قرب خلال العام الفائت. كما غطت أيضا التحديات التي تواجه المجالس التشريعية التي تعمل على حماية الحقوق المدنية لمجتمع (المثليات والمثليين وثنائيو الميول الجنسية والجنس الثالث) وحماية الحرية الدينية في الوقت ذاته. وفي قصة أخرى غطتها, بحثت “إيما جرين” تأثير وفاة قاضي المحكمة العليا ” أنتونيو سكاليا” على مستقبل الأحكام القضائية الخاصة بالحريات الدينية.

كما أدلى الكاتب جوناثون ميريت أيضا بصوته في هذه القضية, حيث كتب أن المشاكل التي تزعم هذه القوانين أنها تعالجها غير موجودة أصلا. ودعي الكاتب “آلان نوبل” إلى التراضي بين النشطاء والكليات الدينية, كما جادل “آلان لفينوفتز” بأن تبنّي الجامعات لمبدأ التحذير المسبق إزاء بعض الموضوعات التي قد تثير حساسية لدى البعض, سوف يؤدي إلى تحويل الجامعات إلى بيئة معادية للطلاب المتدينين.

العيش في حالة من الخوف: حملة دونالد ترامب الرئاسية والسياسات التي تبنّاها أثارت تساؤلات حول طريقة التعامل مع المسلمين في الولايات المتحدة. تشير الأبحاث إلى أن خطاب ترامب الباعث على الانقسام- بداية من دعوته لحظر دخول المسلمين للولايات المتحدة, وصولا إلى وضع خطط لإنشاء سجل وطني للمسلمين- قد تزيد من حدة الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية, حسبما كتبت كلير فوران. وتطرقت “نفيسة الطاهر” إلى المعضلة التي تواجه المسلمين المتدينين, الذين قد يخفون هويتهم الدينية لكي يتجنبوا التمييز ضدهم, ولكنهم قد يجدون أن هذا الأسلوب ” قد يسبب لهم الإرهاق, إلى جانب فقدانهم العناصر المميزة للثقافة الإسلامية”

المتدينين البيض شعروا أنهم محاصرون في بداية العام, ولكنهم حققوا نصرا في نهايته

مجتمع يسوده الانقسام: لقد أثبت دونالد ترامب أيضا أنه شخص مثير للجدل داخل المجتمعات الإنجيلية حيث سلّطت “مولي بول” الضوء على الانقسام الذي ساد في وسط القادة الإنجيليين عقب إلقاء ترامب لحديث في جامعة “ليبرتي” في شهر يناير. عادت “إيما جرين” مرة أخرى إلى حرم الجامعة في شهر أكتوبر, لتجد الطلاب في حالة كلل من السياسة والحزب الجمهوري الذي أفرز لهم دونالد ترامب. جوناثون ميريت تطرق إلى تحوّل الناس بعيدا عن فكرة وجود زعامة أخلاقية لدى السياسيين, وزعم “يوني آبيلبوم” أن الأمريكيين الإنجيليين وجدوا في ترامب بطلا, وليس نموذجا أخلاقيا.

وضع المسيحية في الولايات المتحدة الحديثة: شعر البيض الإنجيليين في بداية العام أنهم محاصرون, ولكن العام انتهى بتحقيقهم نصرا. نقلت “إيما جرين” تقريرا عن استطلاع رأي أجراه كل من معهد أبحاث الشؤون الدينية ومعهد بروكينجز, حيث وجد الاستطلاع أن نصف الأمريكيين تقريبا يعتقدون أن مشكلة التمييز ضد المسيحيين لا تقل أهمية عن مشكلة التمييز ضد الأقليات. كما استكشفت إيما أيضا السياق التاريخي لانجذاب الإنجيليين لدونالد ترامب. كما تعمّق “روبيرت جونز” في شرح الشعور السائد لدى الإنجيليين بغياب تأثيرهم, متسائلا:” لماذا اضمحلت البروتستانتية البيضاء التي تعتبر القوة الثقافية الأكثر تأثيرا في تاريخ الولايات المتحدة؟”وغداة فوز ترامب بالانتخابات, وجدت إيما جرين أن هذا الفوز قد أعاد الأمل من جديد إلى البيض الإنجيليين.

السياسة وقضية الإجهاض: لم يفقد التوتر القائم بين الحفاظ على الحرية الدينية وحماية صحة المرأة زخمه خلال هذا العام. حيث زعمت “ستيفاني روسيل-كرافت” أن المحاكم الأمريكية تنحاز لأراء المسيحيين المحافظين عندما تصدر أحكاما تخص هذه القضايا.

كما شرح ” جاريت إيبس” كيف يمكن أن تتجلّى قضية الإجهاض في قضية تنظرها المحكمة العليا وتتعلق بمجموعة من المؤسسات الدينية غير الربحية التي لا ترغب في تزويد الموظفات اللاتي تعملن لديها بوسائل منع الحمل.

المرشحون للانتخابات الرئاسية أدلوا أيضا بآرائهم حول ذلك النقاش الدائر. فهيلاري كلينتون مثلا تعتبر إحدى المدافعات عن حق المرأة في الإجهاض, ولكن البروفيسور في جماعة شيكاغو “ميريام رينود” زعمت أن “التنشئة المتأثرة بتقاليد الكنيسة الميثودية لهيلاري كلينتون شكّلت موقفها المتناقض إزاء تلك القضية”. دونالد ترامب تعهّد بتعيين قاض في المحكمة العليا يعمل على إلغاء حكم المحكمة العليا الخاص بإباحة الإجهاض ولكن الكثيرين, ومن بينهم بيتر بينارت, يشككون في مشاعر ترامب الحقيقية حيال قضية الإجهاض.

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