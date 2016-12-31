«رؤية» تنفرد بنشر كلمة «أبومازن» في الذكرى الـ 52 لانطلاقة «فتح»

رؤية

رام الله – في الذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني«فتح»، يسلط الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، الضوء على نضال الحركة المتمسكة بالثوابت الوطنية والتي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 .

ويستذكر الرئيس الفلسطيني في كلمته التي سيلقيها، اليوم السبت، شهداء الشعب الفلسطيني؛ حيث يوجه التحية للأسرى في سجون الاحتلال، قائلا : “سنظل نعمل ونبذل الجهود لحين إطلاق سراحهم جميعاً، وفي مقدمتهم قدامى الأسرى والمرضى والأسيرات والأطفال، نعاهدهم جميعاً بأن نظل أوفياء لتضحياتهم وعطائهم لوطنهم وشعبهم”.

كما يوجه التحية للرئيس الراحل ياسر عرفات، قائلا ” أحيينا ذكرى رحيل عرفات، بافتتاح متحفه الوطني تخليداً لذكراه، ومسيرته النضالية العظيمة، مؤكدين لشعبنا أننا سنظل على العهد والقسم الذي قطعناه على أنفسنا منذ الانطلاقة الأولى”.

ويتحدث أبومازن عن المؤتمر العام السابع للحركة قائلا : ” لقد حقق المؤتمر العام السابع لحركة فتح، نجاحاً كبيراً على المستوى الوطني والدولي، وشهد حضوراً دولياً غير مسبوق، والتفافاً جماهيرياً فلسطينياً واسعاً، تمخض عنه برنامج عمل وطني طموح للمرحلة القادمة”، مشيرا إلى أن عام 2017 سيشهد حالة استنهاض لحركة فتح العملاقة وللحركة الوطنية الفلسطينية بمجملها.

ويصرح الرئيس الفلسطيني بأن مشاورات تم تدشينها مع جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، بهدف عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني في فلسطين، خلال الأشهر القادمة، لتجديد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة باللجنة التنفيذية وفق النظم المعمول بها، وكذا الدعوة والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة إطلاق الحوار الوطني بين الأطراف الفلسطينية المعنية، والذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بأسرع وقت ممكن، وبناء مؤسسات الدولة والنهوض بالاقتصاد الوطني، والحفاظ على معايير الحكم الرشيد، وفرض سيادة القانون والاستمرار في مواءمة القوانين والنظم الفلسطينية مع المعاهدات الدولية في جميع المجالات.

ويشدد على أهمية دعم جهود الشعب ومؤسساته الوطنية في القدس، وعلى مواصلة عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وتعزيز البنية التحتية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتنمية المجتمع، وإيلاء دور خاص للمرأة والشباب، وتعزيز جودة التعليم والصحة، وإشراك جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، وتشجيع المبدعين في جميع المجالات، ومواصلة إقامة المناطق الصناعية، وتعزيز قطاعات الزراعة، والسياحة، وغيرها.

أيضا سيشير في كلمته المنتظرة ، إلى قرار مجلس الأمن حول الاستيطان، بإجماع دولي، حيث يقول : “هذا القرار أكد على المرجعيات الدولية، وطالب إسرائيل بوقف جميع نشاطاتها الاستيطانية، باعتبارها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وأكد على عدم جواز إحداث أية تغييرات في التكوين الديمغرافي، وطابع ووضع أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وطالب دول العالم، بعدم التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، من خلال التمييز في المعاملة بين إسرائيل والأراضي المحتلة منذ العام 1967” ، داعيا لأن يكون عام 2017 عام الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

ويضيف : “نتطلع بكل أمل للمؤتمر الدولي الذي سينعقد في باريس في منتصف شهر يناير، وأهمية أن ينتج عنه آلية دولية للمتابعة، وجدول زمني للتنفيذ، ونؤكد من جديد أننا لا يمكن أن نقبل الحلول الانتقالية، والدولة ذات الحدود المؤقتة”.

ويثمن الرئيس الفلسطيني مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعقد اجتماع ثلاثي في موسكو، واستعداده لتلبية هذه الدعوة.

وحول تعامل السلطة الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية الجديدة يقول أبومازن : “نؤكد استعدادنا للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وعلى رأسها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لتحقيق السلام في المنطقة، وفق حل الدولتين، والمرجعيات والقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية” .