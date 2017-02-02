رؤية × صورة

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إعداد – حسام عيد

وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره اليمني
وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره اليمني
حلَّاق يستعين بالنار كأسلوب جديد لحلق شعر الزبائن في مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة
حلَّاق يستعين بالنار كأسلوب جديد لحلق شعر الزبائن في مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة
صبي يجلس داخل حقيبة في أحد أسواق مانيلا
صبي يجلس داخل حقيبة في أحد أسواق مانيلا
ضابطتان في الشرطة الأمريكية ترتدين العلم الأمريكي على شكل حجاب في يوم الحجاب العالمي كجزء من الاحتجاجات ضد قرارات ترامب الأخيرة
ضابطتان في الشرطة الأمريكية ترتدين العلم الأمريكي على شكل حجاب في يوم الحجاب العالمي كجزء من الاحتجاجات ضد قرارات ترامب الأخيرة
طالب يمشي بين صفوف من الخيام في منطقة تخييم بحرم جامعي في ساو باولو
طالب يمشي بين صفوف من الخيام في منطقة تخييم بحرم جامعي في ساو باولو
عائلة هندية تنقل مواد قابلة لإعادة التدوير على عربة على مشارف مدينة “جوهاتي
عائلة هندية تنقل مواد قابلة لإعادة التدوير على عربة على مشارف مدينة “جوهاتي
فتاة تتعلم فن الدفاع عن النفس “شاولين” مع فتيات أخريات على قمة تل في كابول
فتاة تتعلم فن الدفاع عن النفس “شاولين” مع فتيات أخريات على قمة تل في كابول
فنانون محليون يؤدون أحد الفنون الشعبية خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في مقاطعة خنان بالصين
فنانون محليون يؤدون أحد الفنون الشعبية خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في مقاطعة خنان بالصين
ما يقارب من 2000 شخص يُحاولون تسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس بالعوم على بحيرة Epecuen المالحة
ما يقارب من 2000 شخص يُحاولون تسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس بالعوم على بحيرة Epecuen المالحة
مُحتفلون يرتدون زي الفايكنج يستعدون لحرق سفينة الفايكنج كجزء من فعاليات مهرجان “أب هيلي” في جزر شاتلاند
مُحتفلون يرتدون زي الفايكنج يستعدون لحرق سفينة الفايكنج كجزء من فعاليات مهرجان “أب هيلي” في جزر شاتلاند
منظر لمبنى يضم مكاتب في وقت مبكر من المساء في فرانكفورت
منظر لمبنى يضم مكاتب في وقت مبكر من المساء في فرانكفورت
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