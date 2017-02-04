رؤية × صورة

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إعداد – محمود طلعت

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مظاهرات أمام برج إيفل في باريس ضد قرار ترامب بمنع دخول المهاجرين من 7 دول إسلامية

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الاحتلال يعتقل عددا من العمال بمخيم شعفاط بحجة عدم امتلاكهم تصاريح دخول إلي القدس المحتلة

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تونس تتسلم 6 مروحيات عسكرية من واشنطن

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