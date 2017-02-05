رؤية × صورة فبراير 5, 2017 إعداد – حسام عيد أشخاص على الشاطئ يحتمون من موجة كبيرة ضربت نصب “El Peine de los Vientos” التذكاري في سان سباستيان شمال أسبانيا أشخاص يلتفون بقطع قماشية بيضاء كجزء من أسلوب علاجي جديد يُسمى “التفاف الكبار” لعلاج آلام الظهر والاسترخاء في مدينة أساكا اليابانية الاستعداد لأداء رقصة التنين خلال احتفال بمناسبة حلول السنة القمرية الصينية الجديدة المتزلجة “كايلي ماكينون” تُنفذ قفزة رأسًا على عقب خلال مسابقة كأس العالم للتزلج للسيدات في منتجع وادي الغزلان في يوتا الناس يُتابعون انفجار الألعاب النارية بمناسبة حلول السنة القمرية الجديدة في لونغيان، مقاطعة فوجيان حرس الشرف الياباني يتجهز لاستقبال وزير الدفاع الأمريكي “جيمس ماتيس” في وزراة الدفاع اليابانية، طوكيو راعي يقود قطيع من الأغنام في يومٍ ممطر في جلال أباد بأفغانستان رجال إطفاء ومتطوعين يحاولون تنظيف الشاطئ من مخلفات نفطية بعد تسربها من ناقلة بترول على شاطئ شيناي بالهند مشهد الغروب ويظهر فيه مبنى الكرملين والجسور المحيطة في موسكو Tweet مرتبط Share this on WhatsApp