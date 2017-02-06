رؤية × صورة فبراير 6, 2017 إعداد – حسام عيد طفل أفغاني من النازحين داخليًا يصرخ بعد أن حوصر بين أكوام الثلج خارج ملجأ له في كابول رجل يلتقط صورة لعرض فني بالضوء خلال مهرجان بروكسل المشرقة حيوان الإغوانا الزاحف يتسلق رأس امرأة خلال لقاء يوم الزواحف وسط جاكرتا جندي يحرس سيدتين مسنتين بانتظار الحصول على مساعدات إنسانية في أفدييفكا، شرقي أوكرانيا امرأة تُطعم طيور النورس وهي تُسافر على متن عبارة من الجانب الأوروبي إلى الأناضولي في إسطنبول التدريبات قبيل انطلاق سباق الخيل عبر بحيرة Cildir المتجمدة خلال الاحتفال بمهرجان الحصان الذهبي التقليدي في بلدة Cildir أعضاء من الجالية الصينية في باريس يحتفلون بحلول السنة القمرية الصينية الجديدة عبر التنكر بشخصيات صينية معروفة أطفال يلعبون على أنقاض منزل دُمِّر خلال الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة، لحظة غروب الشمس أسرة كشميرية تتنقل باستعمال قارب في بحيرة دال المتجمدة على مشارف سريناجار Tweet مرتبط Share this on WhatsApp