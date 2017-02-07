رؤية × صورة فبراير 7, 2017 إعداد – حسام عيد متسابق يتزلَّج على منحدر عمودي خلال سباق تزلج على الجليد في أوبير غابيلورن فريق شرطة دي كيبيك يتنافس في سباق الزوارق عبر الجليد خلال كرنفال شتاء كيبيك في مدينة كيبيك الكندية عشرات الآلاف من الناس يخرجون في مظاهرة أمام مبنى حكومي في بوخارست للمطالبة بإلغاء مرسوم الطوارئ الذي أقرته الحكومة مسبقًا طائر نورس يسبح في نهر الماين في فرانكفورت. حيث ينعكس جسر على سطح الماء رجلان يلعبان طاولة الزهر بجوار منزلهما في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة أشبال الأسد الأبيض يُعرضون في حديقة حيوان في مدينة ماغدبورغ أحد اللاجئين الأفغان يلف نفسه ببطانية في مستودع مهجور لحماية نفسه من البرد في بلغراد رجل من قبيلة مياو العرقية يرتدي قناعًا يُحاول اللحاق بالناس ومسح وجههم بغبار لكأحد تقاليد السنة القمرية Tweet مرتبط Share this on WhatsApp