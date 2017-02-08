رؤية × صورة فبراير 8, 2017 إعداد – حسام عيد أشخاص يركبون حافلة لحظة غروب الشمس في سان بطرسبرج الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يستمتع بقضاء عطلة على الشاطئ في جزيرة موسكيتو برانسون امرأة تسير على ساحة حقوق الإنسان أمام برج إيفل في ساعات الصباح الباكر اليوم في باريس امرأة تمشي على عشب مغطى بالجليد جنوب شرق مينسك جمل أبيض يأكل موزة في فرانكفورت رجال يحملون نعشًا ويقفزون على النار خلال احتفال بالسنة القمرية الصينية الجديدة في جييانغ بمقاطعة قوانغدونغ شخص يسير بجانب قلعة بطرس وبولس أثناء غروب الشمس في نهر نيفا في سانت بطرسبرغ عامل يحمل الطوب على رأسه في مصنع للطوب في لاليتبور في نيبال Tweet مرتبط Share this on WhatsApp