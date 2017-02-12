معرض صور رؤية × صورة By حسام عيد - فبراير 12, 2017 0 3 Share on Facebook Tweet on Twitter رؤية × صورة إعداد – حسام عيد أطفال يجلسون في مؤخرة دراجة نارية بانتظار توصيلهم إلى المدرسة في مدينة غزة أطفال يُطعمون طيور النورس خلال هبوطها على ساحل بحر العرب في مومباي خلال رحلة الهجرة إطلاق الفوانيس المضيئة الطائرة إلى السماء خلال الاحتفال بمهرجان “فانوس السماء” في مدينة “بينغ شي”، تايبيه الجديدة صلاة الجماعة في مسجد الاستقلال في جاكرتا كجزء من الاحتجاجات ضد حاكم جاكرتا بتهمة الإساءة للإسلام في العاصمة فريق الفرسان الاستعراضي التابع للقوات الجوبة الإماراتية يُقدِّم عرضًا خلال سباق ريد بول الجوي في أبو ظبي مجسم هوائي على شكل شمس يمشي به المُحتفلين بكرنفال “نيس” في الريفيرا الفرنسية نساء يتنكرَّن بأزياء من العصر الفكتوري خلال مشاركتهن بكرنفال الأقنعة في ساحة القديس مارك في البندقية متطوعون يصبون الماء على حيتان ألقت نفسها بشكل جماعي على الشاطئ ومات مُعظمها في محاولة يائسة لإنقاذ الباقي في نيوزيلندا Tweet مرتبط Share this on WhatsApp