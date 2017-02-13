معرض صور رؤية × صورة By حسام عيد - فبراير 13, 2017 0 6 Share on Facebook Tweet on Twitter رؤية × صورة إعداد – حسام عيد امرأة ربطت خصلات شعرها ببالونات في كرنفال البندقية بركان جبل سينابونغ ينفث الدخان والرماد كما يظهر من إقليم كارو شمال سومطرة في إندونيسيا صبي ينظر عبر منحوتة جليدية في معرض المنحوتات الجليدية في الحديقة النباتية في مينسك فنان شعبي يصنع شرارًا خلال مهرجان المصابيح في مقاطعة خنان محاولات يائسة من متطوعين لإنقاذ حياة حيتان ألقت نفسها على الشاطئ عبر سكب الماء عليها لتبقى رطبة، في الجزء العلوي من جنوب جزيرة نيوزيلندا نحات يضع اللمسات الأخيرة على عمله الفني في معرض للنحت على الجليد في الغابة السوداء نقل قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية عُثر عليها خلال عمليات حفر في محطة وقود ونقلها على متن شاحنة عسكرية في مدينة سالونيك باليونان امرأة تضع قناعًا على وجهها خلال مشاركتها بكرنفال البندقية Tweet مرتبط Share this on WhatsApp