معرض صور رؤية × صورة By حسام عيد - فبراير 14, 2017 0 6 Share on Facebook Tweet on Twitter إعداد – حسام عيد امرأة برفقة صغار ينزلقون على الجليد عبر زلاجة بعد عاصفة شتوية في بوسطن تشكيل العلم الروماني من وميض شاشات الهواتف المحمولة المُضيئة خلال احتجاج مناهض للحكومة في بوخارست راعي أغنام بدوي من راجستان يحمل حملان من قطيعه في نيودلهي صبيان يلعبون على قمة تل خلال غروب الشمس في جلال أباد فرق الإنقاذ تعمل في موقع انهيار ثلجي قرب منتجع “تاني” للتزلج للبحث عن ضحايا دُفنوا تحت الثلوج أشخاص يرتدون أقنعة “ميسكانتوس” التقليدية خلال تأدية رقصة بمناسبة العام القمري الجديد في مقاطعة قوانغشي الصينية فلسطينيون يسيرون بجانب شارع رطب بعد هطول الأمطار خلال الغروب في مخيم الشاطئ للاجئين في غزة أطفال يلعبون تحت نافورة مياه في مادوريرا بارك، ريو دي جانيرو Tweet مرتبط Share this on WhatsApp