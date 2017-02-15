معرض صور رؤية × صورة By حسام عيد - فبراير 15, 2017 0 1 Share on Facebook Tweet on Twitter رؤية × صورة إعداد – حسام عيد احتفالات توزيع جوائز بايكتوسان فى كوريا الشمالية أخصائية بالحشرات تحمل على يدها حشرة “جزيرة اللورد هاو” اللافقارية في حديقة حيوان ملبورن الألعاب النارية تُضيء السماء احتفالًا بانطلاق المنافسة الموسيقية الدولية “بايرو” في مجمع التسوق “مول آسيا” بمدينة باساي حديقة من الزهور الاصطناعية المُضيئة أمام الحي التجاري المركزي بهونج كونج طالبات مدرسة يؤدين رقصة ضمن حملة مطالبة بوضع حد للعنف ضد المرأة طائرة مقاتلة تطير رأسًا على عقب خلال عرض للقوة الجوية الهندية في محطة “Yelahanka ” في بنغالورو طيور النحام في محمية طبيعية بالداخل الفلسطيني المحتل عرض حذاء غريب الشكل من أحذية “سيينا ميلر” خلال مهرجان برلين السينمائي، برلين عناصر من شرطة كاليفورنيا يُشاهدون تسريب المياه من سد أوروفيل الرئيسي من نقطة مراقبة مشهد جوي يُظهر شاحنتين وقد غرقتا بفعل التسريب في سد أوروفيل، كاليفورنيا وغرق أجزاء كبيرة من المدينة بالمياه Tweet مرتبط Share this on WhatsApp