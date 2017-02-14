رئيسة البنك المركزي الأمريكي تحذر من محفزات ترامب

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واشنطن – دعت رئيسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) جانيت يلين في شهادة أمام لجنة في الكونجرس إلى الحذر في إجراءات الانعاش الاقتصادي التي قد تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت يلين في شهادتها لمنتصف العام أمام الكونجرس “آمل إن تتناسب تعديلات السياسة المالية مع الهدف القاضي بإبقاء ميزانية الولايات المتحدة على مسار مستدام”.

كما أشارت عدة مرات في شهادتها إلى “الغموض” و”العواقب المحتملة” للاجراءات المالية الصادرة عن ادارة ترامب، مشددة على اهمية “تحسين وتيرة النمو الاقتصادي على المدى الاطول وتحسين مستوى معيشة الأمريكيين بسياسات تهدف إلى مضاعفة الانتاجية”.

فقد وعد الرئيس بتقليص الضرائب خصوصًا للشركات وبزيادة ضخمة في الانفاق على البنى التحتية ما يثير تساؤلات بشأن تمويلها وتأثيرها على العجز.

وقالت يلين محذرة إن “التعديلات في السياسة المالية وإجراءات أخرى قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية”، لافتة من جهة أخرى إلى تزايد نمو اقتصاد الولايات المتحدة واقتراب التضخم من هدف 2%، ما قد يؤدي بالاحتياطي المركزي إلى زيادة الفوائد قريبا.

وأوضحت “في لقاءاتنا التالية ستقيم اللجنة النقدية أن كانت تطورات سوق العمل والتضخم ستواصل التقدم بحسب توقعاتنا، ما يبرر أن تحقق تصحيحًا جديدًا للفوائد”. ومن المقرر انعقاد اجتماعات البنك المركزي الأمريكي المقبلة في 14 و15 آذار/مارس.

وفي كانون الأول/ديسمبر أعلن البنك زيادة من ربع نقطة مئوية على فوائده متوقعا ثلاث زيادات طفيفة في 2017، علما أن نسب الفوائد تتراوح حاليا بين 0.50% و0.75%.

أضافت يلين أن الانتظار مطولا قبل زيادة الفوائد “غير مستحب” مشيرة إلى اضطرار الاحتياطي المركزي في تلك الحالة إلى زيادة كلفة القروض فجأة تحت طائلة “الإخلال بالأسواق المالية والتسبب بانكماش”.