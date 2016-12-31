رئيسة تايوان: تعهدنا بالحفاظ على السلام والاستقرار لم يتغير

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تايبه – قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين، اليوم السبت، إن تايوان ستكون “هادئة” عند مواجهة قضايا مع الصين لكن الشكوك في العام المقبل ستختبر الجزيرة وفريقها للأمن القومي على الرغم من تعهدها بالحفاظ على السلام.

وتساور الصين وفقا لـ«رويترز» شكوك عميقة بشأن تساي إذ تعتقد أنها تريد السعي لاستقلال تايوان رسميا، وتتمتع الجزيرة بحكم ذاتي لكن بكين تعتبرها إقليما منشقًا.

وأثار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب غضب الصين هذا الشهر عندما تحدث هاتفيا مع تساي في سابقة لم تحدث منذ عقود مما ألقى بظلال من الشك على التزام إدارته المقبلة بسياسة “صين واحدة”.

وقالت تساي بحسب «رويترز» في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام في تايبه إن هناك مجالا للحديث مع الصين وإن هناك أشياء يمكن الحديث عنها.

وقالت إن تعهد تايوان بالحفاظ على السلام والاستقرار لم يتغير وإن نيتها الحسنة تجاه الصين لم تتغير وأضافت أن تايوان لن ترضخ للضغوط.

وتابعت تساي قائلة “بالتأكيد تمثل العلاقات عبر المضيق تحديا لشعب تايوان ولهذا البلد… لكن من فضلكم لا تنسوا أن تايوان دولة مستقلة ذات سيادة.”

وتدهورت العلاقات بين الصين وتايوان منذ انتخاب تساي التي ترأس الحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال رئيسة في يناير كانون الثاني حتى على الرغم من تعهدها بالحفاظ على السلام مع الصين.