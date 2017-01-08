رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الايراني بوفاة رفسنجاني

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أبوظبي – بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الأحد، برقية تعزية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بوفاة الرئيس الإيراني الأسبق رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الشيخ علي اكبر هاشمي رفسنجاني.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين الى الرئيس حسن روحاني، بحسب «وكالة الأنباء الإماراتية».

كما بعث رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد برقيات تعزية الى عائلة الفقيد علي أكبر هاشمي رفسنجاني.