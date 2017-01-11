رئيس الإمارات ينعي شهداء تفجير قندهار

رؤية

أبوظبي – نعى خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ببالغ الحزن والأسى، نخبة من أبناء الوطن الأبرار الذين قضوا نحبهم، مساء أمس الثلاثاء، جراء التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار في أفغانستان.

ودعا خليفة بالرحمة والمغفرة للشهداء محمد علي زينل البستكي وعبدالله محمد عيسى عبيد الكعبي وأحمد راشد سالم علي المزروعي وأحمد عبدالرحمن أحمد كليب الطنيجي وعبدالحميد سلطان عبدالله إبراهيم الحمادي المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات.

وأمر رئيس الإمارات، في بيان لوزارة شؤون الرئاسة، بتنكيس الأعلام في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في جميع أرجاء الدولة لمدة ثلاثة أيام “تكريما لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الإنسانية”.