رئيس البرلمان العربي يصل القاهرة لبحث آخر تطورات المنطقة

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القاهرة – وصل إلى القاهرة، مساء الأحد، رئيس البرلمان العربي ، مشعل بن فهم السلمي ، قادما من جدة في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام لبحث آخر تطورات المنطقة.

ومن المقرر أن يشارك «السلمي» خلال زيارته في بعض فعاليات البرلمان في إطار دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني والذى يتناول مختلف قضايا المنطقة العربية ودور البرلمانيين العرب في حل الأزمات المشتعلة بالمنطقة.

وكان «السلمي» قد أكد في بيان أصدره البرلمان العربي خلال الأيام الماضية وقوف الشعب العربي مع مملكة البحرين في حربها على الإرهاب وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع على مركز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية البحرينية، وفقا لـ«المصري اليوم».