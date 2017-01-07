رئيس البرلمان المصري: نسعى لإنجاز مسار العائلة المقدسة السياحي

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القاهرة – قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، إن عيد الميلاد المجيد مناسبة مصرية وطنية لا تخص المسيحيين وحدهم مرددًا مقولة البابا شنودة: “مصر وطن يعيش فينا”.

وأعرب رئيس البرلمان خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية بالقاهرة عن أمله في إنجاز مشروع مسار العائلة المقدسة السياحي الذي تتبناه وزارة السياحة لتحويل مزارات العائلة المقدسة بمصر لبرامج سياحية.

وأكد رئيس البرلمان، الذي التقى البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، وصدر عن لقائهما بيان رسمي، أن البرلمان يسعى لإنجاز مشروعات قوانين تعلي من شأن المواطنة بعد مشروع قانون بناء الكنائس، بحسب موقع “اليوم السابع”.