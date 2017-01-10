رئيس الوزراء الأوغندي يتعهد بحل مشكلات المستثمرين المصريين

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القاهرة – استقبل رئيس الوزراء الأوغندي الدكتور روهاكانا روجوندا السفيرة مي طه خليل سفيرة مصر لدى أوغندا، حيث أشاد بالزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلاده الشهر الماضي، مؤكداً على دعم حكومته الكامل للجهود التي تبذلها السفارة لضمان تنفيذ ما اتفق عليه الرئيسان.

وأشارت السفيرة خلال اللقاء إلى تعدد مجالات التعاون وتعزيز العلاقات على المستوى الثنائي بين البلدين، لاسيما في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات والطاقة والصحة والسياحة والتعليم وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، لافتة إلى أن كلاً من مصر وأوغندا تواجهان ذات التحديات التنموية مما يسهل من إمكانية التعاون بينهما.

من جهته، وجه رئيس الوزراء الأوغندي مساعديه بضرورة إيجاد حلول فورية للمشكلات التي تواجه المستثمرين المصريين في أوغندا، مستعرضا أولويات العمل المشترك بين البلدين في المرحلة القادمة، وركز على أهمية نقل الخبرات المصرية بالذات في قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة، وأهمية زيادة الاستثمارات المصرية في أوغندا والاستفادة من الفرص والموارد الطبيعية الكثيرة المتاحة وغير المستغلة. كما طالب رئيس الوزراء الأوغندي بضرورة إعادة إحياء فكرة تصنيع الدواء المصري الذي يتمتع بسمعة طيبة في بلاده.