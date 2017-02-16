رئيس الوزراء الجزائري يلتقي وزير التجارة والاستثمار السعودي

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الجزائر – استقبل رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، الوزير السعودى للتجارة والاستثمار ماجد عبد الله القصبى.

وذكرت الحكومة الجزائرية – فى بيان لها اليوم – أن الطرفين قيما ، خلال اللقاء ، العلاقات الثنائية على ضوء أعمال اللجنة المشتركة.

وأشار المسئولان إلى العلاقات “الواعدة والجيدة ” بين البلدين، وأكدا الإرادة السياسية القوية المعبر عنها على أعلى مستوى من أجل إعطاء العلاقات الثنائية بعدًا استراتيجيًا بالنظر إلى الفرص المتاحة ونوايا الطرفين.

وأعرب المسئولان عن “ارتياحهما للنتائج المحققة، وجددا إرادتهما فى جعل الشراكة الاقتصادية أساس التعاون الاقتصادى بما يخدم صالح البلدين”.

وحضر اللقاء وزير “الصناعة والمناجم” الجزائرى عبد السلام بوشوارب.

يذكر أن الوزير السعودى للتجارة والاستثمار ماجد عبد الله القصبى يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر فى إطار الدورة الـ12 للجنة المشتركة الجزائرية السعودية.

(وكالات)