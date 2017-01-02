رئيس الوزراء الفرنسي يدعو روسيا للالتزام بالهدنة في سوريا

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باريس – دعا رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف، روسيا لوقف الأعمال العسكرية في سوريا واحترام وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه موسكو وتركيا سعيا لإنهاء الحرب هناك.

ووفقًا لـ«رويترز»، قال كازنوف في حديث لإذاعة “فرانس انتر”، اليوم الإثنين: “ندين تماما كل ما يمكن أن تقوم به روسيا في سوريا ويكون من شأنه الإسهام في استمرار القتال”.

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي: “نأمل أن تستمر المحادثات بين القوى السورية حتى يتماسك وقف إطلاق النار”.

ودون أن يحدد أي عمليات يقصد قال كازنوف: “نطلب من الروس الكف عن المشاركة في العمليات العسكرية، وهي عمليات قاتلة”.

وكان المعارضة المسلحة في سوريا قد حذرت السبت الماضي من أنها ستتخلى عن الهدنة، في حالة عدم احترام الطرف الآخر لها، متهمة السلطات السورية بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، داعية روسيا إلى كبح جماح هجمات الجيش السوري والقوات الرديفة له.