رئيس تونس يبحث مع ترامب هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

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تونس – تلقى رئيس تونس الباجى قايد السبسي، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكى دونالد ترامب، تم خلاله استعراض أهم المحطات التى ميزت العلاقات التاريخية العريقة بين تونس والولايات المتحدة منذ أكثر من قرنين وما تشهده من تطور مطرد.

وعبر الرئيسان عن ارتياحهما لمسيرة التعاون الثنائى ورغبتهما فى تطويرها فى كافة المجالات، اعتبارًا للدور الذى يمكن أن تلعبه تونس كشريك أساسى للولايات المتحدة الأمريكيّة لتدعيم أركان الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة.

وشدد رئيس الجمهورية على أن التحديات التى تعيشها المنطقة على المستويات الأمنية والاقتصادية تقتضى توثيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف أبعادها.

من جانبه، عبر الرئيس الأمريكى عن التزام بلاده بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس وتقديم الدعم اللازم لها لمجابهة مختلف التحديات التى تواجهها وخاصة محاربة التطرف والإرهاب، العدو المشترك للبلدين، مؤكدًا على أهمية اللقاء مع رئيس الجمهورية التونسية بواشنطن لمواصلة التشاور والحوار حول هذه الملفات.