رئيس كازاخستان يوعز بالاستعداد الدقيق لمحادثات السلام السورية

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طشقند – أوعز رئيس كازاخستان، “نور سلطان نزاربايف”، خلال اجتماعه مع أعضاء قيادة وزارة الخارجية الكازاخستانية، من أجل الإعداد بعناية، لعقد محادثات أستانا، للمفاوضات السورية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية، الصادر اليوم: “رئيس كازاخستان، شدد على ضرورة الإعداد الدقيق للمحادثات، في المستقبل القريب، بشأن القضية السورية في أستانا”.

وكان الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، قد بحث اليوم، مع نظيره الكازاخستاني “نور سلطان نزاربايف”، مسائل المفاوضات المتعلقة بالتسوية السلمية للقضية السورية، في أستانا.

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي، أعلن الخميس، التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع في سوريا حول وقف إطلاق النار والاستعداد لمفاوضات سلام. وأضاف “بوتين” أن الاتفاقات حول التسوية في سوريا، هشة، وتتطلب اهتماماً خاصاً وصبراً.

ودعا الرئيس الروسي، كلاً من نظام الأسد والمعارضة المسلحة، وجميع الدول التي لها تأثير على الوضع، لدعم الاتفاقات التي تم التوصل إليها، والمشاركة في محادثات أستانا لتسوية القضية السورية.

وأوعز الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لوزيري الخارجية والدفاع الروسيين، بتنظيم اتصالاته مع رؤساء تركيا وإيران وسوريا، للتوافق على الخطوات حول الاتفاقات السورية.

ويأتي التوصل إلى الاتفاق الذي أعلنته روسيا ووافقت عليه قوات النظام والفصائل المسلحة، في ضوء التقارب الأخير بين موسكو حليفة دمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة.

وهو أول اتفاق برعاية تركية، بعدما كانت الولايات المتحدة هي شريكة روسيا في اتفاقات هدنة مماثلة تم التوصل إليها في فترات سابقة لكنها لم تصمد.

(وكالات)