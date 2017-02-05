رئيس مجلس الأعمال المصري الكيني: 3.8% صادرات مصر بقارة أفريقيا

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القاهرة – أكد حسام فريد، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكينى، أن المجلس يعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لتنفيذ إستراتيجية تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية خلال الـ3 سنوات المقبلة، والتى أعلنت عنها الوزارة بالتنسيق مع 5 مجالس تصديرية، مضيفًا أن حجم واردات القارة الأفريقية الخارجية تصل إلى 500 مليار دولار سنويًا، تستحوذ الصادرات المصرية منها على نسبة 3.8 %، وهو رقم لا يرقى إلى طموحتنا.

وأضاف فريد، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، الذى عقده مجلس الأعمال المصري الكينى، اليوم الأحد، لعرض آخر التجهيزات للبعثة الترويجية التي ينظمها المجلس إلى كينيا، بالتعاون مع المجلس التصديري للسلع الهندسية، وجمعية المصدرين المصريين والتي ستنطلق يوم 12 فبراير إلى 17 فبراير، أن عدد شركات الصناعات الهنسية، هى الأكثر عددًا فى البعثة، والتى يصل عددها إلى 70 شركة مصرية مشاركة بالبعثة، لافتًا إلى أن البعثة تأتي بهدف فتح الأسواق المصرية لدول شرق أفريقيا، بالإضافة إلى تدشين الاجتماع الأول للمجلس المشترك بين البلدين، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ووزراء الزراعة والكهرباء، والتجارة بكينيا، وفقا لـ«اليوم السابع».