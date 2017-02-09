رئيس مجلس الشورى السعودي يصل القاهرة

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القاهرة – وصل القاهرة، اليوم الخميس، رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، في زيارة لمصر.

يشارك الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ في المؤتمر السنوي الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمقرر انعقاده بعد غد السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».

وتوقع التقرير أن يحتل الاقتصاد المصري المرتبة 19 من بين 32 اقتصاد عالمى شمله التقرير بحلول عام 2030، متوقعا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.05 تريليون دولار وأن يتخطى الاقتصاد المصري الاقتصاد الكندي بحلول عام 2050، ليصل للمرتبة 15 عالميا بإجمالي ناتج محلي يقدر ب4.33 تريليون دولار.