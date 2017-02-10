رئيس مجلس الشورى القطري يصل القاهرة للمشاركة يمؤتمر للبرلمان العربي

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القاهرة – وصل إلى القاهرة، اليوم الجمعة، محمد بن مبارك الخليفى رئيس مجلس الشورى القطرى قادمًا من الدوحة للمشاركة فى أعمال المؤتمر الثانى للبرلمان العربى، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر المقرر عقده غدًا السبت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة مناقشة عدد من الموضوعات، منها القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى، والتضامن العربى والمبادرة السياسية العربية لمعالجة المشاكل الداخلية، ورفض التدخل الخارجى فى الشئون العربية، إضافة إلى الموقف من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المسمى “جاستا”، وصيانة الأمن القومى العربى، وتطور الأوضاع فى الدول العربية، وكذلك التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادى العربى، وتمكين الشباب والمرأة، وفقا لـ«اليوم السابع».